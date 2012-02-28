شرایط کامل برگزاری انتخاباتی سالم در استان قزوین فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه به منظور بازدید از ستادهای انتخاباتی استان و پیگیری روند کارهای انجام شده از ستاد انتخاباتی حوزه قزوین در محل فرمانداری این شهرستان بازدید کرد.
استاندار قزوین از بخشهای مختلف استقرار هیئت های بازرسی، نظارت و اجرایی و کلاسهای آموزشی دست اندرکاران برگزاری انتخابات دیدن و با روسای هیئت ها گفتگو کرد.
احمد عجم در جلسه با روسای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی در فرمانداری شهرستان قزوین اظهارداشت: برای تحقق حضور حداکثری مردم زمانی محقق می شود که مجریان و برگزار کنندگان به قانون عمل کند تا اعتماد مردم به حضور جلب شود.
استاندار قزوین تصریح کرد: راهبرد اساسی دولت و مسئولان استان اجرای قانون و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و اگر مسئولان مجری قانون باشند مردم شور و نشاط بیشتری برای شرکت پیدا خواهند کرد.
وی افزود: گاهی اوقات سهل گرفتن قانون تا جایی که به کسی آسیب نرسد و سهل گرفتن امور هم می تواند به ایجاد شور و نشاط انتخاباتی کمک کند که از مسئولان نظارت انتظار می رود چون گذشته با تعامل بیشتر موجب شور بیشتر مردم شوند.
عجم یادآورشد: خوشبختانه با گزارش های دریافتی و بازدید از ستادها مشاهده شد که هماهنگی هیئتها بسیار مناسب و مطلوب بوده و هیچ مشکلی در آبیک و قزوین دیده نشده است که بیانگر عزم جدی دست اندرکاران برای برگزاری سالم انتخابات است.
وی گفت: گاهی برخی ناملایمات هم در شراط فعلی دیده می شود که طبیعی است و با درایت و هوشیاری مسئولان تاکنون برخی موارد حل شده و پس از این نیز مرتفع خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
داوطلبان اخلاق را رعایت کنند
استاندار قزوین بیان کرد: خوشبختانه ناظران، بازرسان و مجریان همه موارد قانونی را رعایت کرده اند و حداقل در استان با حسن نیت مسئولان که هدفشان تحقق انتخاباتی سالم و اجرای منویات رهبری است هیچ مشکلی نداریم و امیدواریم دواطلبان نیز همکاری خود را با مسئولان ادامه دهند.
عجم یادآورشد: از داوطلبان هم انتظار داریم به جای تخریب دیگران و بداخلاقی فقط خود را معرفی کنند و از مسیر قانون و اخلاق خارج نشوند.
عجم بیاند کرد: فرمانداران شهرستانها هم تاکنون موفق و خوب عمل کرده اند و نگرانی خاصی نداریم هر چند در این روزها حجم کار بیشتر خواهد شد . دست اندرکاران باید مسائل را با جدیت رصد و پیگیری و با تخلف نیز برخورد کنند.
وی مستند سازی تخل داوطلبان را از دیگر موارد قابل پیگیری هیئت های نظارت و بازرسی ذکر کرد و گفت: با توجه به
پیش بینی هواشناسی ممکن است در برخی مناطق استان از جمله الموت و طارم شاهد بارشهای فصلی باشیم که تمهیدات لازم برای بازگشایی مسیر ها در صورت بسته شدن احتمالی جاده های روستایی اندیشیده شده است.
پیش بینی هواشناسی ممکن است در برخی مناطق استان از جمله الموت و طارم شاهد بارشهای فصلی باشیم که تمهیدات لازم برای بازگشایی مسیر ها در صورت بسته شدن احتمالی جاده های روستایی اندیشیده شده است.
استاندار اظهارداشت: برای تامین امنیت صندوق های اخذ رای پیش بینی لازم انجام شده و از عوامل اجرایی انتظار داریم با آرامش کامل نسبت به برگزاری انتخابات و عمل به وظایف قانونی خود اقدام کند.
عجم گفت: با تاکید نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و ائمه جمعه بر اجرای قانون و امانتداری حاضر نیستیم که دین خود را برای دنیای دیگران خراب کنیم و مردم مطمئن باشند که امانتدار رای آنها خواهیم بود و از حق مردم و داوطلبان صیانت می کنیم.
استاندار قزوین بیان کرد: همه داوطلبان در اعمال قانون در نگاه ما یکسان هستند و به لطف الهی امیدواریم یک اتفاق خوب در کشور و استان رخ دهد تا رهبر شاد شده و دشمنان ناامید و مایوس شوند و پس از انتخابات جشن ملی و نوروز را با شادی و نشاط مضاعف و سبکبالی بیشتری برگزار کنیم.
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