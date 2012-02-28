شرایط کامل برگزاری انتخاباتی سالم در استان قزوین فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه به منظور بازدید از ستادهای انتخاباتی استان و پیگیری روند کارهای انجام شده از ستاد انتخاباتی حوزه قزوین در محل فرمانداری این شهرستان بازدید کرد.

استاندار قزوین از بخشهای مختلف استقرار هیئت های بازرسی، نظارت و اجرایی و کلاسهای آموزشی دست اندرکاران برگزاری انتخابات دیدن و با روسای هیئت ها گفتگو کرد.

احمد عجم در جلسه با روسای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی در فرمانداری شهرستان قزوین اظهارداشت: برای تحقق حضور حداکثری مردم زمانی محقق می شود که مجریان و برگزار کنندگان به قانون عمل کند تا اعتماد مردم به حضور جلب شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: راهبرد اساسی دولت و مسئولان استان اجرای قانون و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و اگر مسئولان مجری قانون باشند مردم شور و نشاط بیشتری برای شرکت پیدا خواهند کرد.

وی افزود: گاهی اوقات سهل گرفتن قانون تا جایی که به کسی آسیب نرسد و سهل گرفتن امور هم می تواند به ایجاد شور و نشاط انتخاباتی کمک کند که از مسئولان نظارت انتظار می رود چون گذشته با تعامل بیشتر موجب شور بیشتر مردم شوند.

عجم یادآورشد: خوشبختانه با گزارش های دریافتی و بازدید از ستادها مشاهده شد که هماهنگی هیئتها بسیار مناسب و مطلوب بوده و هیچ مشکلی در آبیک و قزوین دیده نشده است که بیانگر عزم جدی دست اندرکاران برای برگزاری سالم انتخابات است.

وی گفت: گاهی برخی ناملایمات هم در شراط فعلی دیده می شود که طبیعی است و با درایت و هوشیاری مسئولان تاکنون برخی موارد حل شده و پس از این نیز مرتفع خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

داوطلبان اخلاق را رعایت کنند

استاندار قزوین بیان کرد: خوشبختانه ناظران، بازرسان و مجریان همه موارد قانونی را رعایت کرده اند و حداقل در استان با حسن نیت مسئولان که هدفشان تحقق انتخاباتی سالم و اجرای منویات رهبری است هیچ مشکلی نداریم و امیدواریم دواطلبان نیز همکاری خود را با مسئولان ادامه دهند.

عجم یادآورشد: از داوطلبان هم انتظار داریم به جای تخریب دیگران و بداخلاقی فقط خود را معرفی کنند و از مسیر قانون و اخلاق خارج نشوند.

عجم بیاند کرد: فرمانداران شهرستانها هم تاکنون موفق و خوب عمل کرده اند و نگرانی خاصی نداریم هر چند در این روزها حجم کار بیشتر خواهد شد . دست اندرکاران باید مسائل را با جدیت رصد و پیگیری و با تخلف نیز برخورد کنند.

وی مستند سازی تخل داوطلبان را از دیگر موارد قابل پیگیری هیئت های نظارت و بازرسی ذکر کرد و گفت: با توجه به

پیش بینی هواشناسی ممکن است در برخی مناطق استان از جمله الموت و طارم شاهد بارشهای فصلی باشیم که تمهیدات لازم برای بازگشایی مسیر ها در صورت بسته شدن احتمالی جاده های روستایی اندیشیده شده است.

استاندار اظهارداشت: برای تامین امنیت صندوق های اخذ رای پیش بینی لازم انجام شده و از عوامل اجرایی انتظار داریم با آرامش کامل نسبت به برگزاری انتخابات و عمل به وظایف قانونی خود اقدام کند.

عجم گفت: با تاکید نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و ائمه جمعه بر اجرای قانون و امانتداری حاضر نیستیم که دین خود را برای دنیای دیگران خراب کنیم و مردم مطمئن باشند که امانتدار رای آنها خواهیم بود و از حق مردم و داوطلبان صیانت می کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: همه داوطلبان در اعمال قانون در نگاه ما یکسان هستند و به لطف الهی امیدواریم یک اتفاق خوب در کشور و استان رخ دهد تا رهبر شاد شده و دشمنان ناامید و مایوس شوند و پس از انتخابات جشن ملی و نوروز را با شادی و نشاط مضاعف و سبکبالی بیشتری برگزار کنیم.