به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر سه شنبه در حضور جمعی از اهالی نیروگاه با تأکید بر اینکه ولایت مطلقه فقیه متصل به امام زمان(عج) صاحب اصلی این کشور است گفت: دشمن با برنامههای مختلف و به صورت برنامهریزی شده در حال تخریب انتخابات است.
وی ادامه داد: گرانیها و نابسامانیهای اقتصادی جزئی از توطئههای دشمن برای منصرف کردن مردم به حضور پای صندوق رأی است اما حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند دشمن را ناامید خواهد کرد.
شهردار اسبق سه کلانشهر مشهد، شیراز و قم در خصوص دیگر کاندیداهای استان قم تصریح کرد: الحمدلله تمام کاندیداها در این دوره متعهد و با برنامه ظاهر شدهاند و بنده به شما قول میدهم که حتی اگر بنده رأی نیاوردم به منتخب مردم در راه خدمت به مردم شهیدپرور استان کمک خواهم کرد.
وکیلی در پاسخ به سئوال شهروندی که از وی پرسید در صورت موفقیت در انتخابات وکیل مردم خواهد بود یا وکیلالدوله پاسخ داد: همان گونه که میدانید پیشوند نام خانوادگی من زند است و نسب من به کریم خان زند برمیگردد و او همیشه میگفت من وکیلالرعایا هستم.
کاندیدای مورد حمایت مجمع اصولگرایان استان قم همچنین در خصوص ترویج مکتب اهل بیت و کیفیت اداره پایتخت تشیع در جهان اسلام و تحقق شهر اسلامی برنامههای خود را تشریح و در پایان تأکید کرد: من به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم و اساسا قم شهر تحزب و گروهبندی نیست و همه متعلق به نظام و پایبند به انقلاب هستند.
لازم به ذکر است که بیشتر سئوالات شهروندان در خصوص اوضاع خدماتی و معیشتی بود و وکیلی ابراز امیدواری کرد که با تشکیل مجلس قوی در دوره نهم بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.
قم - خبرگزاری مهر: کاندیدای مورد حمایت مجمع اصولگرایان قم گفت: مردم با حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی این پیام را اعلام میکنند که نیاز به وکیل الرعایا دارند نه وکیل الدوله.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر سه شنبه در حضور جمعی از اهالی نیروگاه با تأکید بر اینکه ولایت مطلقه فقیه متصل به امام زمان(عج) صاحب اصلی این کشور است گفت: دشمن با برنامههای مختلف و به صورت برنامهریزی شده در حال تخریب انتخابات است.
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