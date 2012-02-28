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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

شریفی:

زخمی شدن 6 نفر در زمین لرزه راور/ 4700 خانه در راور خسارت دیده است

زخمی شدن 6 نفر در زمین لرزه راور/ 4700 خانه در راور خسارت دیده است

راور - خبرگزاری مهر: فرماندار راور با اشاره به زمین لرزه 5.4 ریشتری شب گذشته راور گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته چهار هزار و 700 خانه مسکونی در راور دچار خسارت شده اند.

محمد شریفی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بر اساس بررسیهایی که از لحظات ابتدایی زمین لرزه راور انجام شد این زمین لرزه هیچ گونه فوتی نداشته است اما شش نفر در زمان خروج از واحدهای مسکونی در زمان زمین لرزه مصدوم شده اند و مراحل درمانی در مورد این افراد انجام شده است.

وی همچنین گفت: از مجموع واحدهای مسکونی راور مواردی که مقاوم سازی شده اند آسیب ندیده اند اما سایر واحدهای مسکونی از جمله چهار هزار و 700 واحد مسکونی از 20 تا 70 درصد صدمه دیده اند و متاسفانه برخی از این واحدهای مسکونی که اکثرا منازل در بافت فرسوده هستند دیگر قابل استفاده نیستند و باید برای مشکل این افراد چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز تمام نیروهای امدادی در راور در آماده باش کامل قرار دارند و به مردم نیز توصیه می شود در مکانهایی که احتمال ریزش دارد حضور نیابند و تدابیر ایمنی را رعایت کنند.

شریفی ادامه داد: زمین لرزه به بخش زیر بنایی راور نیز خسارت زده است که شامل قنوات، سیل بندها، ساختمانهای اداری و 10 مدرسه نیز می شود.

وی همچنین از آب به شبکه برق و مخابرات نیز خبر داد و گفت: با توجه به زلزله خیز بودن راور از مردم می خواهیم نسبت به مقاوم سازی خانه ها اقدام کنند زیرا هیچ یک از خانه هایی که از تسهیلات مقاوم سازی پیش از این استفاده کرده بودند در زمین لرزه آسیب ندیدند.

وی همچنین از بروز اختلالاتی در شبکه مخابرات خبر داد و در خصوص جاده ها نیز گفت: برخی راههای فرعی به خصوص راههای روستایی دچار مشکل شده اند و برخی راههای ارتباطی قطع است.

کد مطلب 1546244

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