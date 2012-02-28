665 هزار نفر واجد شرایط حضور در انتخابات در زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدیعقوب حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به نقش و جایگاه ثبتاحوال در برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: شاخصه بهرهمندی از هرگونه مزایای اجتماعی و بهرهمندی از عدالت اجتماعی در جامعه داشتن شناسنامه است و از آنجایی که انتخابات حق هر شهروند محسوب میشود باید عنوان کرد که کلید انتخابات شناسنامه هر فرد است تا مشخص شود که فرد به سن قانونی برای رأی دادن رسیده است پس در چنین شرایطی داشتن شناسنامه در انتخابات شرط اساسی است.
وی با بیان اینکه به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی در انتخابات ضروری است، ادامه داد: در شناسنامههای مکانیزه، شماره ملی به جای شماره شناسنامه درج شده است و اکثریت مردم شماره ملی و دریافت کردهاند و این کد شاخصهای است که هرگز تغییر نخواهد شد.
حسینی با اشاره به برخی سوالات مطرح شده در رابطه با شناسنامههایی که دیگر فضای لازم برای درج مهر انتخابات ندارند، گفت: چنانچه فردی صفحه انتخاباتی شناسنامهاش جایی برای مهر زدن نباشد، شرکت در انتخابات این فرد بلامانع بوده و مهر در صفحه توضیحات شناسنامه زده خواهد شد، هرچند این مورد در حد بسیار نادر است.
مدیرکل ثبتاحوال استان زنجان با اشاره به بلامانع بودن استفاده فرد رای دهنده از کارتهای موقت ملی افزود: در برخی موارد افراد کارت ملی خود را گم کردهاند که برای آنها برگههای موقت عکسدار و بدون عکس که با مهر ثبتاحوال تأیید شده صادر شده است که با تطبیق شناسنامه فرد در انتخابات معتبر خواهد بوده و به مجریان صندوقها نیز این مهم اطلاعرسانی شده است.
حسینی، با اشاره به اینکه امسال در شهرستانهای ابهر و خرمدره انتخابات کاملاً مکانیزه خواهد بود، گفت: برخی دیگر از شعبات نیز آنلاین به پایگاه متصل هستند، البته شهرستانهای ابهر و خرمدره به طور مستقیم به پایگاه متصل بوده و بلافاصله تعداد رأیها و تعداد رأی دهندگان در وزارت کشور مشخص خواهد شد.
مدیرکل ثبتاحوال استان زنجان ادامه داد: اداره کل ثبتاحوال استان و شهرستانهای تابعه از 10 روز قبل از انتخابات تا پایان روز انتخابات از ساعات ابتدایی روز آماده ارائه خدمات به متقاضیان شناسنامه المثنی هستند چراکه تعدای بنا به دلایل مختلف شناسنامه خود را گم کردهاند و در این صورت نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند همچنین خدمات دیگر مورد نیاز نیز در حالحاضر تا 6 عصر به مراجعهکنندگان ارائه می شود.
حسینی افزود: در مهلت باقی مانده تا انتخابات، مهلت قانونی صدور شناسنامه المثنی برداشته شده است و در همان لحظه به افراد متقاضی شناسنامه المثی صادر خواهد شد. در ضمن توصیه میشود مردم در نگهداری شناسنامه و کارت ملی خود کوشا بوده و از واگذاری شناسنامه یا کارت ملی به دیگران خودداری کنند.
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