بسترهای لازم برای برگزاری انتخابات سالم فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از ستاد انتخابات استان و شهرستان بیرجند، اظهارداشت: بستر های مناسب برای رقابت عادلانه و فشرده نامزدها را نیز در استان فراهم کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه از امکانات دولت نباید بر له یا علیه کاندیدای خاصی استفاده شود، بیان داشت: در این زمینه تخلفات بسیار کم بوده و با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه وظیفه مسئولان بسط عدالت و ایجاد فضای سالم رقابتی برای نامزدها است، ادامه داد: مسئولان استان تمام توان خود را برای ایجاد این بستر به کار گرفته اند.

رشید با تاکید بر اینکه انتخابات مجلس نهم باید در تراز انقلاب اسلامی ایران باشد، افزود: مسئولان هیئت های بازرسی نیز سخت گیری های بی مورد در زمینه تبلیغات نامزدها نداشته باشند تا کاندیداها بتوانند طرح ها و برنامه های خود را به مردم معرفی کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان شرایط حساس منطقه گفت: مردم ایران اسلامی در طول 33 سال گذشته با حضور با بصیرت و هوشیار در تمامی صحنه ‌ها نقشه ‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات استراتژی نظام است، بیان کرد: دشمنان نظام و در راس آن آمریکا برنامه ریزی های زیادی برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در صحنه انتخابات دارند.

وی ادامه داد: امروز دشمنان خارج با به کارگیری عوامل و تفاله های داخلی خود سعی در خدشه دار کردن ارزش های انسانی و اسلامی و مقابله با انقلاب اسلامی دارند و در این رابطه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنند.

رشید عنوان کرد: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی نشان داده اند که با پیروی از امام راحل(ره) در گذشته و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در شرایط فعلی همواره خواب های آنان را آشفته کرده اند و مانع از دستیابی آنها به اهداف شومشان شده اند.