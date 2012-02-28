مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیکها تهدید جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی پیش از ظهر سه شنبه دراولین افتتاحیه اولین کنگره ملی تجویز منطقی آنتی بیوتیکها در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: سازمان بهداشت جهانی هر ساله برای آگاه کردن جامعه بشری بیماریهایی را که سلامت جهانی افراد را تهدید می‌کند به روشهای مختلف به جامعه پزشکی گوشزد می کند.



وی افزود: سازمان بهداشت جهانی امسال به این نتیجه رسیده است که مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیکها یک تهدید جهانی است و برای کاهش این تهدید جامعه پزشکی جهانی باید به فکر راهکار مناسبی برای کنترل مصرف آنتی بیوتیکها در جهان ارائه کند.

ناصحی گفت: از 10 داروی پرمصرف کشور 4 دارو جزء خانواده آنتی بیوتیکها است.

وی از آنالیز نسخه های پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و افزود: نیمی از نسخه های آنالیز شده حاوی مواد دارویی آنتی بیوتیک هستند.

ناصحی ادامه داد: ادامه روند فعلی مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور باعث بروزمشکلاتی مثل 70 سال قبل که با کوچکترین بیماری عفونی جامعه انسانی مثل 70 سال گذشته دچار چالش جدی می‌شود.

وی در پایان گفت با اجرای طرح پزشک خانواده نظام سلامت کشور مثل سایر کشورها دچار تغییر جدی مثبت می‌شود.