انتخابات صف آرایی ملت برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اهل سنت شهرستان گنبدکاووس، با بیان اینکه شرکت درانتخابات امری واجب و یک تکلیف شرعی محسوب می شود، گفت: انتخابات فرصتی برای صف آرائی ملت در برابر دشمن و بیانگر اتحاد ملی کشور برای دستیابی به یک هدف واحد است.

آخوند عبدالباسط نوریزاد، ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در پای صندوق های رای اضافه کرد: برخلاف برخی اظهارنظرها ازهیچ کاندیدائی اعلام حمایت نکرده و کاندیدای اصلح با رای ملت انتخاب خواهد شد.

همچنین امام جمعه اهل سنت شهرستان آق قلا نیز با صدور اطلاعیه ای، حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای را بیانگر اقتدار و عزت ملت بزرگ ایران در عرصه بین الملل خواند.

آخوند عبدالحی میرزاعلی، اظهار داشت: دشمنان اسلام و نظام تمامی امکانات خود برای کمرنگ جلوه دادن نقش مردم در حکومت بکار گرفته اند و حضور آگاهانه و پرشور ملت درانتخابات، اراده ملت در اداره امور کشور را اثبات خواهد کرد.

وی همچنین با تاکید بر عدم حمایت از کاندیدای خاص افزود: براساس فرمایش امام راحل(ره) میزان رای ملت است و همه تابع اراده ملت خواهیم بود.

امام جمعه اهل سنت شهرستان بندرترکمن نیز با صدور اطلاعیه ای خواستار حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای شد.

آخوند حاج محمد عابدی کر، حضور حداکثری در انتخابات را مانع دستیابی دشمن به اهداف پلیدش خواند و اضافه کرد: مشارکت در انتخابات به معنای تعیین سرنوشت خود و فرزندانمان است و از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است.

همچنین امام جمعه اهل سنت نگین شهر، با دعوت ازعموم مردم برای شرکت درانتخابات، هرگونه جانبداری از سوی مسئولان بر له یا علیه کاندیدائی را مورد نکوهش قرار داد.

آخوند خوجملی افزود: شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است و نباید از آن برای تبلیغ یا تخریب افراد و گروه ها استفاده شود.

وی از حضور پرشور مردم در راهپیمائی 22بهمن تقدیر کرد و گفت: مردم استان گلستان در 12 اسفندماه جاری حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

همچنین، آخوند امانگلدی حنفی(امام جمعه اهل سنت خواجه نفس)، آخوند محی الدین احمدی(امام جمعه اهل سنت کلاله)، آخوند ناصر قزل(امام جمعه اهل سنت نقطه مرزی قازانقایه)، آخوند رجب محمد حنفی (امام جمعه اهل سنت سیمین شهر) و آخوند امدادی (امام جمعه اهل سنت انبارالوم) هم با صدور اطلاعیه های جداگانه ای خواستار حضور یکپارچه و حداکثری مردم شیعه و سنی استان در انتخابات مجلس شدند.