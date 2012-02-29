لزوم حضور گسترده مردم در انتخابات/ مردم کرمان آماده خلق حماسه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فرهنگ عمومی کرمان با صدور بیانیه ای مردم کرمان را دعوت به شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ملت مومن، بصیر و سرافراز ایران اسلامی در سی و سومین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی خود با حضور گسترده و حماسی ده ها میلیونی در یوم الله 22 بهمن جهانیان را به حیرت و شگفتی واداشت و دشمنان داخلی و خارجی را به یاس و استیصال دچار ساخت، امروز نیز چشمان امیدوار ملت های مسلمان، مظلوم و آزادی خواه جهان به جمهوری اسلامی به عنوان کانون بیداری اسلامی دوخته شده، ملتی که 33 سال پیش توانست هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل را در هم بشکند و با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ده ها انتخابات آزاد و باشکوه را برگزار کند.

در ادامه این بیانیه آمده است، انتخابات مجلس شورای اسلامی را در حالی برگزار خواهیم کرد که رسانه های تبلیغاتی وابسته به استکبار جهانی از مدتها قبل با ترفندهای مختلف تلاش دارند تا مردم را از شرکت پرشور در انتخابات منصرف سازند لذا حضور باشکوه و حداکثری مردم در این انتخابات نه تنها سرنوشت کشور را رقم خواهد زد بلکه امید به پایداری اسلامی را در قلب تمام آزادگان جهان زنده نگاه می دارد.

شورای فرهنگ عمومی کرمان با دعوت مردم به حضور حداکثری در انتخابات در ادامه آورده است: انتخابات حافظ و مصون بخش نظام ماست و در این شرایط حساس و تاریخی هر رای تیری است بر قلب شیطان بزرگ و ایادی داخلی آن که توسط آحاد ملت رها و به یاری خداوند متعال به هدف خواهد نشست.

شورای فرهنگ عمومی کرمان مردم صبور و ولایت مدار استان را همگام با همه اقشار ملت سرافراز به شرکت پرشور و دشمن شکن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دعوت می نماید و انتظار دارد با شناخت، افراد اصلح و ولایت مدار را که دارای روحیه تدین، تعهد و دلسوزی نسبت به نظام و مردم باشند، برگزیده و با حضور پرشور در این انتخابات رضایت حضرت ولی عصر (عج ) را فراهم آورند.

بدون تردید تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از هرگونه بد اخلاقی و تخریب کاندیداها لازم است و داوطلبان محترم و طرفداران آنان بایستی در این زمینه رعایت نمایند و بکوشند تا با روحیه همدلی اخلاق و رقابت همراه با رفاقت، انتخاباتی سالم، باشکوه و دشمن شکن را برگزار کنیم.