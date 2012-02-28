فضای انتخاباتی در استان قزوین بسیار مطلوب و بانشاط است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل ظهر سه شنبه در جلسه روسای هیئت های نظارت، بازرسی و اجرایی استان که با حضور استاندار قزوین در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه فضای انتخاباتی استان بسیار مطلوب و مناسب است و مردم آماده شده اند تا پر شور و گسترده در این صحنه حاضر شوند.

قابل افزود: با توجه به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن امیدواریم که در این آزمون نیز مردم سربلند شوند و با توجه به فضای مناسب استان پیش بینی می کنیم بیش از 70 درصد از مردم استان در انتخابات حضور یابند.

رئیس هیئت نظارت انتخابات استان قزوین تصریح کرد: با استفاده از نیروهای مجرب و کارآزموده به عنوان مجریان انتخابات خوشبختانه مشکل خاصی تاکنون نداشته ایم و با آموزش نیروها انتظار می رود انتخاباتی قانونمند و سالم در استان برگزار شود.

این مسئول بیان کرد: هیچ کمبود و مشکلی در استان نداریم و با فضای فعلی مردم هم آمادگی دارند تا حضور پر رنگی در انتخابات داشته باشند و برگ زرین دیگری در کشور رقم بزنند.

حجت الاسلام قابل اظهارداشت: هر چند درروزهای گذشته شاهد تخلف برخی داوطلبان در استان بودیم اما با تذکر به افراد و توجه داوطلبان به موارد اعلام شده این موارد برطرف شد و هیچ مشکلی نیست.

وی از حضور همه داوطلبان تائید صلاحیت شده و نیز رد صلاحیت شده در استان که موجب ایجاد شور و نشاط انتخاباتی شده اند تشکر و قدردانی کرد.