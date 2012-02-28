به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از دیدار دو تیم ملی فوتبال ایران و قطر ظهر امروز سه شنبه در سالن اجتماعات آکادمی فوتبال کمپ تیم های ملی برگزار شد که این نشست با استقبال بسیاری از خبرنگاران ایرانی و قطری همراه بود. حاشیه های این نشست را در زیر می خوانیم:

* در این نشست حدود 10 خبرنگار و عکاس قطری حضور داشتند.

* سرمربی و کاپیتان تیم ملی قطر با تاخیر وارد نشست شدند که باعث ناراحتی همه حاضران شده بود.

* با توجه به قوانین برگزاری مسابقات تنها یک مترجم انگلیسی در محل حضور داشت که این مسئله با اعتراض خبرنگاران قطری همراه شد اما مسئول برگزاری نشست در پاسخ به اعتراض آنها و سرمربی برزیلی قطر گفت که طبق قوانین تنها باید یک مترجم انگلیسی باشد که در این هنگام یکی از مسئولان قطری وظیفه ترجمه را برای خبرنگاران این کشور انجام داد.

* کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی با کاپشن قرمز و علی کریمی هافبک تیم ایران با کاپشن آبی در این نشست حضور یافته بودند.

کریمی و کی روش در نشست خبری امروز





* یکی از خبرنگاران قطری با اطمینان از تساوی و برد تیم کشورش در این دیدار سخن می گفت و برای خبرنگاران ایرانی کری نیز می خواند البته این مسائل در فضایی دوستانه بود و این خبرنگار امیدوار بود که با این نتیجه تیمش به مرحله بعد صعود کند در حالیکه خبرنگاران ایرانی روی برد تیم ایران تاکید داشتند.

* پیش از آغاز این نشست در بیرون سالن کنفرانس عزیز محمدی و علی کریمی با هم روبرو شدند و احوال پرسی کردند که این صحنه جذابی برای عکاسان بود.