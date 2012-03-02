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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: قرض دادن با هدف جلب رضایت خداوند و کمک برای رفع مشکل مالی دیگران عملی خداپسندانه است که علاوه بر اجر معنوی بسیاری که دارد، حس خوشایند حاصل از اینکار وصف ناشدنی است .

آیه روز:

مَّن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً وَاللّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ .

کیست آن کس که به [بندگان] خدا وام نیکویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید و خداست که [در معیشت بندگان] تنگى و گشایش پدید مى‏آورد و به سوى او بازگردانده مى‏شوید .

سوره بقره، آیه 245

حدیث امروز:

امام على (ع)

وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فى حالِ غِناکَ لِیَجْعَلَ قَضاءَهُ لَکَ فى یَوْمِ عُسْرَتِکَ.

غنیمت بدان کسى را که در زمان توانگریت از تو قرض بخواهد تا در روز تنگدستى ات (قیامت) بپردازد.

نهج البلاغه، از نامه 31
 

کد مطلب 1546262

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