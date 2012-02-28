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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

کر:

مجریان انتخابات فرمایشات رهبری را نصب العین قرار دهند

مجریان انتخابات فرمایشات رهبری را نصب العین قرار دهند

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آق قلا از نمایندگان و مجریان خواست با نصب العین قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری و با همکاری و همدلی با اعضای نظارت و بازرسی و هیئت اجرایی با رعایت اصل بی طرفی، درایت و عدالت محوری نسبت به مدیریت هوشمندانه تمامی موارد شعب اخذ رای اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه توجیهی، آموزشی نمایندگان فرماندار گفت: رعایت تمام موارد قانونی توسط  مجریان انتخابات به خصوص نماینده فرماندار برای برگزاری انتخاباتی سالم و بی شائبه ضروری است.

وی افزود: ارتقاء سطح آگاهی عوامل اجرایی انتخابات با قانون و احکام برگزاری انتخابات و تسلط بیشتر و دقت نظر در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهداف برگزاری این جلسه است.

وی اضافه کرد: مدیریت و اداره امور اجرایی هر شعبه در مدت زمان برگزاری انتخابات  بر عهده نماینده فرماندار است  و نمایندگان فرماندار برای جلوگیری از هرگونه وقفه ای در امر رای گیری بر رفع کمبودهای احتمالی در روز اخذ رای با هماهنگی هیئت اجرایی انتخابات مستقر در فرمانداری اقدام کنند.

کر اعتماد سازی و جلب اطمینان مردم برای حضور حداکثری در انتخابات را مهمترین وظیفه مجریان انتخابات عنوان کرد و افزود: هدف اساسی راهبردی در سطح ملی، استانی و شهرستانی در برگزاری انتخابات  فراهم آوردن  حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای  و برگزاری انتخابات سالم و بدور از حاشیه است.

گفتنی است 88 شعبه اخذ رای در این شهرستان برای اخذ آرای مردم دایر شده است  که 85 شعبه ثابت و سه شعبه سیار است.
 
کد مطلب 1546264

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