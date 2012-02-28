6 نفر در استان البرز از ادامه رقابت انتخابات کناره گرفتند

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار و وقایع انتخابات استان البرز گفت: تا این لحظه از روزشمار انتخابات البرز، شش نفر که همه آنها نیز مرد هستند از عرصه رقابت انتخابات فاصله گرفته و انصراف دادند.

وی افزود: از این شش نفر چهار نفر مربوط به حوزه انتخابیه کرج و دو نفر در ساجبلاغ بوده اند که به این ترتیب حوزه انتخابیه کرج 58 کاندیدا و ساوجبلاغ 14 کاندیدای انتخاباتی تا این لحظه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد داشت.

وی گفت: در شهرستان کرج به ازای هر کرسی نمایندگی 29 نفر و در ساوجبلاغ به ازای یک کرسی 14 نفر رقابت می کنند البته احتمال انصراف تعداد دیگری از کاندیداها تا پایان زمان تبلیغات نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: از ابتدای مراحل انتخابات و ثبت نام تا کنون در مجموع 15 نفر انصراف داده اند.

رجبی در خصوص تفکیک سنی و تحصیلی و جنسی کاندیداهای البرز گفت: از مجموع 72 نفر کاندیداهای البرز، 62 نفر مرد و 10 نفر زن هستند و بیشترین فراوانی را در بازه سنی 30 تا 35 و به تعداد 23 نفر و کمترین را در بازه سنی 56 تا 60 و به تعداد دو نفرخواهیم داشت.

وی افزود: جوان ترین کاندیدای این دوره از انتخابات در البرز 30 ساله است که از حوزه انتخابیه کرج کاندیدا شده و مسن ترین نیز از همین حوزه و 59 ساله است.

وی گفت: از مجموع کاندیداهای البرز، 54 نفر فوق لیسانس، 12 نفر دکترا و شش نفر لیسانس هستند.

37 کارمند در البرز کاندیدای نمایندگی مجلس شدند

رئیس ستاد انتخابات البرز در خصوص تفکیک شغلی کاندیداها گفت: بیشترین فراوانی مربوط به کارمندان به تعداد 37 نفر و کمترین مربوط به شغل های مهندس، داروساز و قاضی است که هر کدام یک نفر بوده است.

وی فضای انتخاباتی استان البرز را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مراحل مقدماتی برگزاری انتخابات به خوبی پیش رفته و همه چیز برای برگزاری انتخاباتی با شکوه در استان فراهم است.

وی تبلیغات کاندیداها را بسیار سالم و رقابتی دانست و گفت: کاندیداها نهایت همکاری و تعامل را با مسئولان انتخاباتی استان داشته و تخلفات در این چند روز بسیار کمرنگ بوده است.

رجبی شور و نشاط تبلیغاتی را در ساوجبلاغ بیش از همه شهرستانهای استان حتی مرکز استان دانست و اظهار امیدواری کرد که تبلیغات محیطی کرج در این مدت زمان باقی مانده بیشتر شود.