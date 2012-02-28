هلال احمر متعهد به تامین داروهای بیماریهای نادر شد

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسب روز جهانی بیماریهای نادر از انعقاد تفاهمنامه ای میان سازمان داوطلبان هلال احمر و بنیاد بیماریهای نادر خبرداد و افزود: در این تفاهمامه که بزودی منعقد می شود فراهم سازی بستر مناسب در جهت استفاده از امکانات کتابخانه ای، آزمایشگاهی، آرشیو اطلاعات و بانکهای اطلاعاتی مرتبط در حوزه های علمی و پژوهشی توسط طرفین تاکید شده است.

همچنین در این تفاهمنامه سازمان داوطلبان هلال احمر متعهد شده است تا بستر مناسب برای تامین داروهای پزشکی مورد نیاز بیماران نادر ایجاد کند.

به گفته رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر توسعه آموزشهای تخصصی و عمومی در حوزه بیماریهای نادر توسط طرفین و فراهم سازی امکان ارتباط با سایر مراکز علمی و پژوهشی و دیگر سازمانهای هلال احمر به عهده سازمان داوطلبان است.

بر اساس این تفاهمنامه بنیاد بیماریهای نادر هم متعهد شده است تا پزشکان مرتبط با بیماریهای نادر را برای عضویت در سازمان داوطلبان هلال احمر و همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتاب و نشریات علمی و کاربردی در این حوزه را بر عهده بگیرد.

مدت زمان این تفاهم نامه 5 سال بوده و در طول این تفاهمنامه هرگونه اختراع و یا دستاورد علمی به نام هر دوطرف ثبت می شود.