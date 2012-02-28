تظاهرات ضد آمریکایی یمنی ها / پرچم آمریکا به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شهروندان یمنی امروز با برپایی تظاهراتی گسترده در منطقه مسیک در صنعاء پایتخت این کشور هتک حرمت قرآن کریم توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کردند.

این تظاهرات از منطقه مسیک آغاز و تا مقر سفارت واشنگتن در صنعاء ادامه داشت. معترضان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی تحریم کالاهای این کشور را خواستار شدند و بر ضرورت محاکمه عاملان هتک حرمت قرآن کریم تاکید کردند.

تظاهرات کنندگان خشمگین همچنین پرچم آمریکا را به نشانه خشم خود به آتش کشیدند. در پی سوزانده شدن قرآن از سوی نیروهای آمریکایی، مردم سراسر افغانستان با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف که همچنان ادامه دارد با سردادن شعارهایی بر ضد آمریکا، خشم و انزجار خود را از این هتاکی بی شرمانه ابراز کرده اند.