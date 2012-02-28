تسهیلات ویژه برای بانوان کارمند/ ایجاد مجتمع فرمانداری در شهرستانهای کوچک

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان یزد اظهار داشت: از آنجا که نظام اداری ما در یک حکومت اسلامی در حال اجراست، بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، نظام اداری با تاکید و توجه به بنیاد خانواده شکل می گیرد.

وی افزود: در چنین نظام اداری، بانوان هم طراز با آقایان نیستند و برای آنها تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد.

فروزنده ادامه داد: دورکاری با اولویت بانوان از جمله تسهیلاتی است که در نظام اداری برای بانوان لحاظ شده است.

واگذاری برخی تصدی ها به شهرداری ها/ فردگرایی در سیستم اداری از بین می رود

وی با اشاره به راهبردهای رهبر معظم انقلاب در زمینه تحول اداری عنوان کرد: تمرکززدایی یکی از این راهبردهاست و در این راستا برخی فعالیت های تصدیگری به شهرداری ها واگذار می شود.

فروزنده همچنین با تاکید بر تقویت رفتار تیمی در دستگاه ها تاکید کرد: فرد محوری و فرد گرایی باید در سیستم اداری از بین برود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تبدیل قراردادهای نیروهایی که به مناطق محروم و شهرستان ها منتقل می شوند، خبر داد و افزود: علاوه بر این، مجوز استخدام خارج از مرکز استان نیز داده ‌ایم و تقریبا همه نیروهای رسمی در شهرستان‌ ها مستقر خواهند شد.

ایجاد مجتمع فرمانداری در شهرستانهایی با جمعیت زیر 70 هزار نفر

وی همچنین عنوان کرد: برای شهرستان‌ هایی که جمعیت آنها تا 70 هزار نفر است، یک مجتمع فرمانداری تشکیل می ‌شود و از هر اداره چهار کارشناس در آن مستقر می ‌شوند و به این ترتیب از جذب نیروهای غیرمفید، اضافه و غیرضروری جلوگیری و تشکیلات اداری چابکتر و کوچکتر می شود.

وی یادآور شد: یک شهرستانی که 70 هزار یا کمتر از آن جمعیت دارد، نیاز به این همه نیروی اداری ندارد و کار آن با 150 نیرو انجام می شود.

فروزنده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استقرار دولت الکترونیک یکی دیگر از راهبردهای مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: برای تحقق این مهم ایجاد پایگاه‌ های اطلاعاتی در دستگاه‌ ها و تجمیع این اطلاعات در استانداری همچنین اتوماسیون شدن فرآیندهای داخل سیستم و برچیده شدن کاغذ در ادارات، واگذاری خدمات به پیشخوان‌ها و جدی گرفتن دفاتر پیشخوان دولت باید مدنظر قرار گیرد.

اختیارات استانداران افزایش می یابد

فروزنده تاکید کرد: استانداران اختیارات تام و کامل در زمینه دفاتر پیشخوان‌ ها دارند و هرجا دستگاه ملی مانع از این اختیارات شد، با اعلام استان، مشکل برطرف می شود.

وی یادآور شد: استاندار باید صفر و 100 استان را در دست داشته باشد به همین دلیل لایحه ‌ای در دست دولت است که اگر تصویب شود، اختیارات استانداران به شدت افزایش پیدا می ‌کند.

فروزنده با بیان اینکه سیستم اداری متناسب با تحول حکومت متحول نشده است، افزود: نظام اداری ما یک نظام قجری است که به دست مستشاران شکل گرفت و پس از انقلاب تغییراتی در آن حاصل شد اما دگرگونی آن متناسب با دگرگونی حکومت در ایران نبود و نیاز است تحولات چشمگیرتری در این نظام ایجاد شود.