ساری میزبان چهارمین همایش نمایشنامه خوانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سعیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای راهبردی تئاتر افزود: چهارمین همایش نمایشنامه خوانی، اواخر اسفند ماه در ساری برگزار می شود.



وی، برگزاری همایشهای نمایشنامه خوانی را رویکرد جدیدی در تئاتر جهان و ایران دانست و ادامه داد: نمایشنامه خوانی مقدمه ای برای شروع تئاتر و ارائه یک نمایش بوده و در حقیقت امروز دیگر می توان نمایشنامه خوانی را یکی از شیوه های مختلف نمایش دانست.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری با اشاره به شروع فعالیت این همایش از ماههای گذشته اظهار داشت: در مرحله اول پس از اعلام فراخوان تعداد 14 نمایشنامه به این اداره ارسال که بعد از بازخوانی توسط شورای نظارت بر نمایش، 10 نمایشنامه مورد تایید قرار گرفت.



سعیدی افزود: از 10 نمایش پذیرفته شده در تاریخهای 15 و 16 اسفند ماه جاری بازبینی خواهد شد که در نهایت نمایشهای برگزیده در چهارمین همایش نمایشنامه خوانی که 22 اسفند ماه جاری در سالن سلمان هراتی ساری برگزار می شود، خوانش می شوند.