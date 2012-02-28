به گزارش خبرنگار مهر، مدیران این سایت تحلیلی قصد دارند قابلیت‌ها، ‌توانمندی‌ها و چالش‌های پیش روی فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را در حد توان معرفی و ارزیابی کنند و در گام دوم نیز با بازانتشار اخبار به اطلاعات نادرست واکنش نشان داده و با ارائه مستندات به شفاف سازی بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمک کنند.

"نود آی سی تی" عمدتا به مسائل فناوری اطلاعات و ارتباطات، ‌اخبار شرکت‌های ایرانی، پیگیری وعده‌های اپراتورهای ارتباطی کشور، فناوری‌های مهیج و کاربردی در زندگی روزمره و ارائه اطلاعاتی درباره نحوه استفاده از فناوری‌ها می‌پردازد و امیدوار است این رویکرد،‌ باعث روشنگری بیشتر در فضای رسانه‌ای کشور شود.

پایگاه خبری تحلیلی " نود آی سی تی " به صورت شبانه‌روزی و در تمام طول هفته به روز رسانی می‌شود و به گزارش مهم‌ترین اخبار و اتفاقات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران و دیگر کشورهای جهان می‌پردازد.

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