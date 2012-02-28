توطئه سعودی ها و 14 مارس ضد سوریه/ سفر جعجع و حریری به ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل به نقل از منابع آگاه آورده است : رژیم عربستان سعودی از ولید جنبلاط رئیس جبهه مبارزه ملی، سمیر جعجع رئیس حزب موسوم به نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) و سعد حریری نخست وزیر سابق برای دیدار از ریاض دعوت کرده است.

این منابع بیان کردند : هدف از این دعوت رایزنی و هماهنگی مواضع این سه نفر با مقامات سعودی به ویژه سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان درباره افزایش طرحهای ضد سوری است.

منابع فوق بیان کردند: دیدار فوق در پایان ماه جاری انجام می شود و هدف از برگزاری این گردهمایی دریافت کمک از عربستان برای ایجاد بی ثباتی در لبنان است.

این منابع بیان کردند : تروریستهایی قرار است برای این کار از تکفیری ها با پول عربستان اجیر شوند که قبلا در عراق و سوریه دست به اقدامات تروریستی زده اند.

منابع آگاه فوق همچنین فاش کردند: رژیم عربستان به تعدادی از نمایندگان دستگاه های جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا که در لبنان مستقر هستند و همچنین به حامیان سیاستهای سعد حریری، از جمله "مالک اشعار" و "امین الجمیل" نیز کمک های مالی فراوانی اختصاص داده است.

این اخبار در حالی فاش می شود که جریان چهارده مارس لبنان اخیرا تلاشهای خود را علیه سوریه تشدید کرده است همچنین گزارشهایی درباره قاچاق سلاح و کمک به مخالفان سوری منتشر شده است.

از سوی دیگر ولید جنبلاط رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان که ثبات چندانی در مواضع خود ندارد و بر اساس شرایط موضعگیری می کند، زبان به انتقاد از نظام کنونی سوریه گشوده و به صف مخالفان این نظام پیوسته است.

رهبران جریان چهارده مارس که دست خود را از قدرت کوتاه می بینند برای به دست گرفتن قدرت در لبنان همسو با کشورهای غربی تلاش زیادی برای ایجاد فتنه و تضعیف محور مقاومت منطقه ای آغاز کرده اند.