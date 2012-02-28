۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

تور بین‌‌المللی لانکاوی مالزی/

تیم پتروشیمی تبریز صدرنشین تیم های آسیایی شد

مرحله پنجم تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی مالزی با قهرمانی رکابزنی از تیم ایتالیا و با کسب رده نخست توسط تیم پتروشیمی تبریز در رده بندی تیم های آسیایی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم تور دوچرخه سواری بین المللی لانکاوی- مالزی امروز در مسیر "آیدکروه- یاندان ایندا آمپانگ" به مسافت 2/187 کیلومتر برگزار شد که "سرپا جوزئه" از تیم "آندرونی جیوکارتی" ایتالیا با زمان 4 ساعت و 32 دقیقه و 17 ثانیه عنوان نخست این مرحله را از آن خود کرد.
 
همچنین "داران لاپتورنه " از تیم "دراپاک " استرالیا و "ماته او رابوتینی" از تیم "فارنس وینی" ایتالیا با زمانهای مشابه نسبت به نفر اول، به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند.
 
براساس این گزارش، قادر میزبانی رده هفتم، حسین ناطقی رده دوازدهم، حسین عسگری رده بیست و دوم، حسین علیزاده رده بیست و نهم، رامین ملکی رده سی ام، عباس سعیدی تنها رده سی و چهارم، بهنام خلیلی خسرو شاهی رده نود و سوم و علیرضا حقی رده نود و پنجم را به خود اختصاص دادند.
 
همچنین در رده بندی تیم های آسیایی مرحله پنجم تیم پتروشیمی تبریز با زمان 13 ساعت و 37 دقیقه و 50 ثانیه به عنوان نخست، تیم "آستانا" قزاقستان با زمان مشابه نسبت به تیم اول به عنوان دوم، تیم "آیسان" ژاپن با زمان 13 ساعت و 38 دقیقه و 3 ثانیه به عنوان سوم و تیم دانشگاه آزاد با زمان 13 ساعت و 53 دقیقه و 16 ثانیه به عنوان نهم دست یافتند.
 
در رده بندی تیمی مرحله پنجم تور نیز تیم آندرونی جیوکارتی ایتالیا با زمان 13 ساعت و 37 دقیقه و 39 ثانیه رتبه نخست، تیم پتروشیمی تبریز با زمان 13 ساعت و 37 دقیقه و 50 ثانیه رتبه دوم و تیم دانشگاه آزاد با زمان 13 ساعت و 37 دقیقه و 50 ثانیه رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.
