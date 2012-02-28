اهدای 12 شاخه گل به 12 رای اولی در انتخابات گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، همچنین از اختصاص یک پایگاه و صندوق جهت اخذ رای اصحاب فرهنگ و هنر و ادب در روز 12 اسفند خبر داد و گفت: در این روز برآنیم تا روز انتخاب به روزی شاد، به یاد ماندنی و به تعبیری به یک عید باشکوه مبدل شود.

وی افزود: استاندار گلستان نیز قول دادند رای خود را در این صندوق بیندازند.

منتظری با بیان اینکه در کنار امر ارزشمند انتخابات به جهت ایجاد فضای شاد و فرحبخش، برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی اجرا خواهد شد، گفت: اجرای موسیقی مقامی، برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری و برگزاری کارگاه نقاشی کودکان از برنامه های این روز است.



وی گفت: نخستین همایش با شکوه حضور با مشارکت موسسات فرهنگی، انجمن های فرهنگی، هنری و ادبی، موسسات قرآنی، جوانان با نشاط حوزه ورزش و اندیشه، جمعیت هلال احمر، کانون های فرهنگی و هنری مساجد و اهالی رسانه چهارشنبه (10 اسفند) در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.



وی افزود: از آنجا که انقلاب اسلامی ایران در بین انقلاب های جهان به جهت حضور اقشار مختلف در نوع خود بی نظیر است ضروری است که نقش صاحبان اندیشه و خرد به ویژه نقش آفرینان عرصه فرهنگ و هنر و ادب ایران اسلامی در تمامی عرصه های ملی و بین المللی به صورتی جذب و موثر ارائه شود.



منتظری تصریح کرد: این همایش در اجابت فرمان مقام معظم رهبری " برای حضور باشکوه " با حضور اهالی فرهنگ، هنر و ادب و جوانان و اهالی رسانه این استان برگزار می شود.



وی ادامه داد: این همایش با حضور استاد ابوالقاسم نادری از پیشکسوتان ممتاز هنر دینی و آیینی، جواد قناعت، استاندار گلستان و مدیران بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان برگزار می شود.

منتظری گفت: در این همایش از ویژه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی جوانان نیز بهره مند خواهیم شد.