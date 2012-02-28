  1. استانها
  2. گلستان
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

منتظری خبر داد:

اهدای 12 شاخه گل به 12 رای اولی در انتخابات گلستان

اهدای 12 شاخه گل به 12 رای اولی در انتخابات گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در روز انتخابات 12 رای اولی به مناسبت 12 اسفند، 12 شاخه گل دریافت خواهند کرد و برنامه را با عنوان 12 شاخه گل از گلستان تا بهارستان نام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، همچنین از اختصاص یک پایگاه و صندوق جهت اخذ رای اصحاب فرهنگ و هنر و ادب در روز 12 اسفند خبر داد و گفت: در این روز برآنیم تا روز انتخاب به روزی شاد، به یاد ماندنی و به تعبیری به یک عید باشکوه مبدل شود.

وی افزود: استاندار گلستان نیز قول دادند رای خود را در این صندوق بیندازند.
 
منتظری با بیان اینکه در کنار امر ارزشمند انتخابات به جهت ایجاد فضای شاد و فرحبخش، برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی اجرا خواهد شد، گفت: اجرای موسیقی مقامی، برگزاری نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری و برگزاری کارگاه نقاشی کودکان از برنامه های این روز است.

وی گفت: نخستین همایش با شکوه حضور با مشارکت موسسات فرهنگی، انجمن های فرهنگی، هنری و ادبی، موسسات قرآنی، جوانان با نشاط حوزه ورزش و اندیشه، جمعیت هلال احمر، کانون های فرهنگی و هنری مساجد و اهالی رسانه چهارشنبه (10 اسفند) در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

وی افزود: از آنجا که انقلاب اسلامی ایران در بین انقلاب های جهان به جهت حضور اقشار مختلف در نوع خود بی نظیر است ضروری است که نقش صاحبان اندیشه و خرد به ویژه نقش آفرینان عرصه فرهنگ و هنر و ادب ایران اسلامی در تمامی عرصه های ملی و بین المللی به صورتی جذب و موثر ارائه شود.

منتظری تصریح کرد: این همایش در اجابت فرمان مقام معظم رهبری " برای حضور باشکوه " با حضور اهالی فرهنگ، هنر و ادب و جوانان و اهالی رسانه این استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این همایش با حضور استاد ابوالقاسم نادری از پیشکسوتان ممتاز هنر دینی و آیینی، جواد قناعت، استاندار گلستان و مدیران بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استان برگزار می شود.
 
منتظری گفت: در این همایش از ویژه برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی جوانان نیز بهره مند خواهیم شد. 
کد مطلب 1546285

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها