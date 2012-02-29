مبارزه انقلابی، مشارکت پساانقلابی

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: این کتاب که به عنوان اثر برگزیده دومین جشنواره پژوهش‌های تجربی ابوریحان منتشر شده به آسیب شناسی مشارکت سیاسی در خاستگاه‌های انقلاب اسلامی با تکیه بر یک مطالعه تطبیقی کمی، مقطعی و درون کشوری با واحد تحلیل «شهرستان» می‌پردازد.

مجهول تحقیق این است که وضعیت مشارکت انقلابیون در مهم‌ترین فرآیند سیاسی دوران تثبیت جمهوری اسلامی ایران - یعنی انتخابات - به نسبت مشارکتشان در مبارزات انقلابی و نیز در قیاس با مشارکت سیاسی (انتخاباتی) غیرانقلابیون چگونه است.

به لحاظ ویژگی‌های روش‌شناختی، تحقیق حاضر تحلیل ثانویه‌ای از اسناد و مدارک موجود درباره وقایع اتفاقیه در 18 ماه مختوم به پیروزی انقلاب اسلامی از یک طرف و آمارهای انتخاباتی شهرستانی در یک مقطع 16 ساله است.

یافته‌های عینی و مستند این تحقیق تجربی نشان دادند که سه ویژگی اصلی جنبش انقلابی مردم ایران، توسعه، تنوع و تکثر هستند. انقلابیون به صورت فراگیر و با روش‌های مختلف مبارزاتی رژیم شاه را آماج فشارهای بی‌وقفه خود در یک برهه 550 روزه قرار دادند.

این کتاب در فصل اول به طرح تحقیق پرداخته، در فصل دوم ملاحظات نظری را که دربرگیرنده ابعاد مشارکت سیاسی، اشکال مشارکت سیاسی، تعریف مشارکت سیاسی و مشارکت منفی بوده را بررسی کرده، در فصل سوم ملاحظات روشی را ارائه کرده است.

درفصل چهارم این کتاب یافته‌های تحقیق با عناوینی چون اجتماع سیاسی، موضع گیری سیاسی، تظاهرات مسالمت آمیز، مبارزات منفی، شورش‌های سیاسی، تظاهرات شورشی، تظاهرات خشونت بار، تظاهرات تمام عیار، عملیات مسلحانه، مشارکت منفی، مشارکت انتخاباتی، مشارکت انقلابی و مشارکت انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب در شمارگان هزار نسخه و قیمت 3800 تومان از سوی انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی منتشر شده است.