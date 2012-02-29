اعلام شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پذیرش دانشجو از بین پذیرفتهشدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش انجام میشود افزود: پذیرفته شدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، بهعنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذیرفته میشوند و باید پیش از ثبت نام به طور رسمی تعهد دهند که پس از دانشآموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیینشده از سوی وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند.
وی با اشاره به اینکه مدت تحصیل دانشجو جزو سوابق خدمت آنان محسوب میشود، اظهار داشت: دارندگان مدارک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاغل در وزارت آموزش و پرورش در صورت پذیرفتهشدن در آزمون ورودی و مصاحبه، میتوانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند.
سرپرست دانشگاه پیامبر اعظم ادامه داد: دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش، میتوانند در آزمون مربوط شرکت کنند.
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