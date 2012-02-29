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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۵۲

اعلام شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

اعلام شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

سرپرست دانشگاه پیامبراعظم (ص) با اشاره به جزئیات اساسنامه این دانشگاه که از یکم اسفندماه جاری از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد گفت: پذیرفته شدگان نهایی باید تعهد دهند که پس اتمام دوران تحصیل، دو برابر این مدت در آموزش و پرورش خدمت کنند.

اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پذیرش دانشجو از بین پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی آنان توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود افزود: پذیرفته شدگان نهایی با رعایت مقررات مربوط، به‌عنوان دانشجو معلم متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش پذیرفته می‌شوند و باید پیش از ثبت نام به طور رسمی  تعهد دهند که پس از دانش‌آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند.

وی با اشاره به اینکه مدت تحصیل دانشجو جزو سوابق خدمت آنان محسوب می‌شود، اظهار داشت: دارندگان مدارک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاغل در وزارت آموزش و پرورش در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون ورودی و مصاحبه، می‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

سرپرست دانشگاه پیامبر اعظم ادامه داد: دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش، می‌توانند در آزمون مربوط شرکت کنند.

 


 

کد مطلب 1546289

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