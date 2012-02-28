واگذاری استقلال و پرسپولیس تا سال 93/ حمایت از منتخب مجمع فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در حاشیه اولین همایش مدیران باشگاه های خصوصی سراسر کشور و امر خصوصی ‏سازی در ورزش در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تصویب اصل 44 قانون ‏اساسی و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری ظرفیت گسترده ای در بحث خصوصی سازی در بحث های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوجود آمده که موجب توسعه بخش خصوصی شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه خصوصی سازی در ورزش توسعه زیادی نسبت به سایر بخش ها پیدا نکرده، اظهار داشت: در ورزش هنوز بسترهای سرمایه گذاری آماده نیست و افرادی که می خواهند در زمینه خصوصی سازی به ورزش ورود پیدا کنند تردید دارند. این موضوع فقط مختص فوتبال نیست بلکه در خصوص کل ورزش کشور است.

عباسی با بیان اینکه نیاز است ورزش در امر خصوصی سازی مورد حمایت قرار گیرد، در مورد خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: این موضوع طبق قانون به سازمان خصوصی سازی واگذار شده و تا سال 93 نیز این سازمان وظیفه دارد استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: در این خصوص جلسات مشترکی با سازمان خصوصی سازی برای حمایت از خصوصی سازی این دو باشگاه بزرگ و مردمی خواهیم داشت و قانون تا انتهای سال 93 در این خصوص فرصت داده است.

وی در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون های ورزشی مانند یک موسسه غیر انتفاعی عمل می کنند و همانطور که در سراسر دنیا بر روند انتخابات آنها نظارت وجود دارد در ایران نیز طبق قانون در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال عمل خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه بررسی کرده و دیده تمام کسانی که می توانستند ثبت نام کنند در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده اند، گفت: انتخابات فدراسیون فوتبال یک انتخابات داخلی است و نیازی نیست که در آن کاندیداها به تبلیغ درباره خود بپردازند. مطمئن باشید وزارت ورزش و جوانان از هر فردی که مجمع آن را انتخاب کند حمایت خواهد کرد.

عباسی در خاتمه در پاسخ به این پرسش که گفته می شود تماس هایی از سوی وزارت ورزش و جوانان با برخی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در خصوص انتخاب گزینه ای خاص گرفته شده است، گفت: بر اجداد کسانی که چنین حرفهایی می زنند صلوات. قطعا هر گزینه ای که از مجمع رای بگیرد مورد حمایت ما خواهد بود.