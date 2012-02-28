تجارب مدیران در شهرداری شیراز مستندسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین صفری گفت: در ابتدای جلسه طرح های پژوهشی در حضور حوزه های بهره بردار توسط پژوهشگران ارائه و پس از تبادل نظر با طرح "بررسی عوامل جامعه شاختی بر پذیرش فرهنگ شهروندی" موافق شد همچنین پروژه "مستندسازی تجارب مدیران" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به نیاز شهرداری با انجام آن در قالب طرح اجرایی و در چهارچوب مدیریت دانش موافق شد.

وی افزود: از دیگر موارد مطرح شده در جلسه مذکور تصمیم گیری در خصوص انجام و حمایت مالی از دو پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد بود که با تائید کاربردی بودن آنها توسط حوزه های فرهنگی و اموراجتماعی و معاونت شهرسازی و معماری و پس از بحث و تبادل نظر در شورا با انجام آنها موافقت شد.

فیلم ایست - گاه آماده نمایش شد

با حمایت وتهیه کنندگی حوزه هنری فارس فیلم ایست - گاه به نویسندگی وکارگردانی ساسان دسی به آخرین ایستگاه رسید وآماده نمایش است.

فیلم ایست گاه که مضمونی اجتماعی دارد وبا نگاه اجتماعی به زندگی خانواده می پردازد، براساس داستان وقتی می خندم مسخره ام می کنند نوشته سندی مومنی تهیه شده است.

داستان این فیلم درباره زن و شوهری است که با وجود زندگی در زیر یک سقف دارای دو دیدگاه متفاوت در مورد زندگی هستند.

رویا تارخ، زهرا پناه برخدا، محمدحسن معمارضیاء، مجید آرمان پور بازیگران فیلم ایست - گاه هستند که با همکاری هادی سبحانیان(تصویربردار)، مهدی شجاعی(دستیار کارگردان)، علی کشاورزیان(دستیار تصویر بردار)، شاهین آرین(مدیر تولید)، محمدرضا حق نگهدار(تدوین گر) توانستند این فیلم را تولیدوآماده نمایش کنند.

ساسان دسی نویسنده و وکارگردان فیلم ایست - گاه سال 47 درشهر آبادان متولد شده است.

وی دارای لیسانس مدیریت است و از سال 67 با نوشتن نقد فیلم و فعالیت در زمینه روزنامه نگاری قدم در عرصه هنر گذاشته است.

دسی اولین فیلم خود با عنوان کدامین نگاه را با همکاری انجمن سینمای جوان ساخت و سپس در ساخت فیلم پرواز تا بی نهایت و مستند نویسنده روستا نیز از حمایت های انجمن سینمای جوان برخوردار شد.

میعاد، نامة، ایست - گاه از فیلم های این کارگردان جوان است که به تهیه کنندگی حوزه هنری فارس ساخته شده اند.

در آینده نزدیک نیز شاهد ساخته شدن فیلم رویای صفورا با مضمون دفاع مقدس توسط ساسان دسی و با همکاری انجمن سینمای جوان خواهیم بود.

نشست آموزشی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس

نشست آموزشی مربیان بدو خدمت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس برگزار می شود.

با توجه به افتتاح مراکز جدید کانون در شهرستانهای سپیدان- پاسارگاد- قیرو کارزین- خنج و گراش، نشست آموزشی برای آشنایی مربیان با نرم افزار کتابداری، همچنین آشنایی با شیوه ی اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در مراکز، برگزار خواهد شد.

قرار است این نشست طی چهار روز و با حضور کارشناسان فرهنگی استان در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس برگزار شود.