ادامه عملیات ارتش برای پاکسازی حمص/ مقادیری سلاح و مهمات کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی سوریه و تروریستهای مسلح و کشف مقادیری سلاح و مهمات خبر داد.



بر اساس گزارش سانا، نیروهای امنیتی در ادلب با اعضای یک گروه مسلح در نوار مرزی درگیر شدند، از این گروه مسلح، 18 قبضه سلاح خودکار و مقادیری مهمات به دست آمد.



چند روز پیش، نیروهای گارد مرزی سوریه موفق شدند سه خودروی حامل مقادیر زیادی سلاح و مهمات را کشف و ضبط کنند، این خودروها از کشورهای عراق و ترکیه وارد سوریه شده بود.



سانا همچنین از حمله افراد مسلح به شهروندان سوری و مراکز تجاری در تلاش برای ایجاد فضای ارعاب و وحشت در حماه خبر داد.



از سوی دیگر، پارلمان سوریه در نشستی به بررسی اقدامات دولت این کشور در کنترل قیمتها و فراهم کردن کالاهای اساسی شهروندان سوری پرداخت.



خبر دیگر اینکه اعضای یک گروه مسلح به بیمارستانی در حمص حمله کردند و اعضای یک گروه دیگر با حمله به اداره خدمات فنی در ادلب به سرقت حقوق کارگران دست زدند، افراد مسلح در این حمله، دو میلیون لیره متعلق به کارگران سوری را به سرقت بردند.



از سوی دیگر، حمله اعضای یک گروه مسلح به منبع آب منطقه القصیر سبب قطع آب آشامیدنی شهروندان شد.



این در حالی است که عملیات ارتش سوریه در حمص برای پاکسازی منطقه باب عمرو از گروههای مسلحی که سبب ادامه ناامنی و جو وحشت در میان شهروندان شده اند، ادامه دارد و در این زمینه، المنار به نقل از برخی منابع از کنترل این منطقه توسط نیروهای ارتش سوریه و فرار افراد مسلح خبر داده است.



از سوی دیگر، وزارت امور خارجه سوریه با رد اتهامات مدعیان حقوق بشر بر پایبندی این کشور به تعهدات انسانی خود بر اساس قوانین بین المللی تاکید کرد.