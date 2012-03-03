اعلام اولویتهای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

اسداالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نخبگان علمی، دانش‌آموختگان ممتاز دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مؤسسات آموزش عالی، مخترعان، مبتکران و برگزیدگان المپیادهای علمی، قهرمانان ورزشی بین‌المللی، دارندگان سوابق تجربی مفید، نیروهای بومی و منطقه‌ای با رعایت مقررات مربوط از اولویت‌های پذیرش در دانشگاه برخوردارند.

وی همچنین درباره برنامه‌های آموزشی و سرفصل دروس نیز گفت: طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، این دروس باید براساس آموزش تخصصی رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش مشخص و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شود.

سرپرست دانشگاه پیامبر اعظم(ص) با اشاره به اینکه مدت تحصیل دانشجو جزو سوابق خدمت آنان محسوب می‌شود، اظهار داشت: دارندگان مدارک معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شاغل در وزارت آموزش و پرورش در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون ورودی و مصاحبه، می‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

اسدی گرماردودی ادامه داد: دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش، می‌توانند در آزمون مربوط شرکت کنند.

