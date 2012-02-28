حضور پرشور در انتخابات بیانگر قدرت و اقتدار مردمی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در دیدار استاندار و اعضای ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قم با وی، طی سخنانی اظهار داشت: فقدان نظام انتخاباتی مبتنی بر دموکراسی بهانه و مستمسک اصلی مستکبران برای اعمال نفوذ و دخالت در امور داخلی کشورهاست.



وی تصریح کرد: تجربه موفق برگزاری 32 انتخابات باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم در کشور، همچون سدی در برابر این توطئه دشمن است.



عضو جامعه مدرسین حوزه در ادامه با تاکید بر اهمیت حضور پرشور و گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مشارکت و حضور آگاهانه و پرشور مردم به ویژه مردم بصیر و انقلابی استان قم در انتخابات 12 اسفند ماه ضمن نمایش قدرت و اقتدار مردمی نظام، همچون خاری بر چشم دشمنان خواهد بود.



حضور حداکثری در انتخابات مانعی برای اقدامات بعدی دشمن است



آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: حضور پرشور و حداکثری مردم باعث خنثی شدن توطئه دشمن شده و علاوه بر تأثیرات داخلی در روابط بین الملل نیز تأثیر گذار بوده و مانعی برای اقدامات بعدی دشمن خواهد شد.



قم آماده برگزاری انتخاباتی با شکوه



استاندار قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های اجرایی انتخابات در استان قم گفت: تمهیدات و مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قم فراهم شده است.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور با بیان این که کلیه مراحل اجرایی انتخابات در استان در چارچوب قانون و بر اساس برنامه زمانبندی ابلاغی از وزارت کشور انجام شده است، افزود: به فضل الهی و با مشارکت و حضور گسترده مردم، انتخابات باشکوهی در کشور و استان قم برگزار خواهد شد.



9 هزار نفر مسئولیت برگزاری انتخابات در قم را برعهده دارند



وی با بیان این که بیش از 9 هزار نفر مسئولیت اجرای انتخابات در استان را عهده دار هستند، افزود: هدف اصلی مجریان و دست اندرکاران انتخابات، فراهم کردن زمینه های برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، پر شور و با نشاط بوده و برای تحقق این مهم همه گروه ها، احزاب، کاندیداها و فعالان سیاسی باید یاری گر مسئولان باشند.



استاندار قم به توطئه های دشمنان برای کمرنگ کردن جلوه های حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات اشاره و یادآور شد: مردم استان قم همگام با مردم هوشیار ایران اسلامی با حضور گسترده و شور آفرین خود در پای صندوق های رای، ضمن خلق حماسه دیگری، توطئه های دشمن را خنثی خواهند کرد.



برگزاری نشست های توجیهی برای ایجاد فضای بانشاط انتخاباتی در قم



موسی پور با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای فراهم کردن زمینه های مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، از تشکیل سلسله جلسات و نشست های توجیهی با گروه های مرجع و موثر در ایجاد فضای شور و نشاط انتخاباتی در قم خبر داد و افزود: با همه احزاب، گروه‌ها، اقشار و تشکل‌های موثر در جلب مشارکت جلسات و نشست‌های خوبی را برگزار شده است.

