پلمب 15 فروشگاه لباسهای نامتعارف و مبتذل در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا محرابی از دستگیری فروشندگان و توزیع کنند گان محصولات و پوشاک ضد فرهنگی در تهران خبر داد و گفت: در راستای اجرای تدابیر رییس پلیس تهران و درخواست شهروندان مبنی بر اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران زیر مجموعه پایگاههای پلیس امنیت تهران بزرگ اقدام به برخورد با توزیع کنند گان محصولات ضد فرهنگی از جمله البسه و پوشاک با مارکهای مبتذل و منحرف کردند.

وی افزود: تیمهای عملیاتی پایگاههای چهار و پنج با همکاری ماموران دایره اماکن این پایگاه ها اقدام به بازدید و سرکشی از صنوف فروش پوشاک در محدوده شرق و جنوب غرب تهران کردند که طی آن از 177 واحد صنفی توزیع کننده پوشاک بازدید به عمل آمد که در این خصوص 15 واحد صنفی توزیع کننده و فروشنده پوشاک و البسه با مارکهای مبتذل و نامتعارف پلمب و به مالکان 38 واحد صنفی متخلف تذکر داده شد.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در ادامه تصریح کرد: در این طرح تعدادی سلاح سرد، چندین دست البسه نامتعارف و مبتذل، تعدادی ژورنالهای مبتذل و نامتعارف و همچنین تعدادی تجهیزات و لباسهای مراسمهای منحرف غربی کشف و ضبط شد که ضمن صورتجلسه توقیف و مالکان آن برای اداره پاره ای توضیحات به پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ دعوت شدند.