خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو بانوان متشکل از مهروز ساعی، سمانه شش پری، سوسن حاجی پور، راحله آسمانی، نیلوفر شمس، شیما خلیل ارجمندی، زهرا مظفری، فاطمه نعمتی، دینا پوریونس و ریحانه نزهتی امروز سه شنبه با حضور در مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در تست پزشکی شرکت کردند. این تکواندوکاران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا (ویتنام) آماده می‌شوند.

نشست سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان با اعضای تیم ملی

محمد علی شجاعی، سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان نشستی را با مربیان و ورزشکاران تیم ملی این رشته برگزار کرد. در این نشست شجاعی تاکید کرد که تمام تصمیمات در مورد تیم ملی پس ازبررسی در کمیته فنی اتخاذ خواهد شد. وی همچنین در مورد اعزام‌های برون مرزی ورزشکاران گفت که این اعزام‌ها باعث تقویت روحی ورزشکاران می‌شود اما در مجموع بر اساس نظر کمیته فنی و با در نظر گرفتن بودجه فدراسیون انجام می‌شود.

تنیسورهای راه یافته به مرحله دوم مسابقات تینس ساحلی معرفی شدند

روز نخست مسابقات تنیس ساحلی جایزه بزرگ خلیج فارس با صعود 16 تنیسور و 8 تیم به مرحله دوم رقابت‌های انفرادی و دو نفره به پایان رسید. ورزشکاران و تیم‌های راه یافته به مرحله دوم مسابقات تنیس ساحلی جایزه بزرگ خلیج فارس امروز دیدارهای خود را در مرحله دوم این رقابت‌ها پیگیری می‌کنند. این مسابقات با حضور 27 تنیسور از 12 تیم در قشم در حال برگزاری است.