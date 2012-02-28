اخبار ورزشی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ویژه بررسی مشکلات هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان با حضور موید مدیر کل ورزش و جوانان فارس، تنگستانی رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی و جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان برگزار شد.

در این جلسه پس از بیان مسائل و مشکلات ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری دراستان و محرومیتهای شهرستانها از سوی ورزشکاران، مدیر کل ورزش و جوانان فارس نکاتی در خصوص این ورزش و زیر ساختهای لازم آن بیان داشت.

بر این اساس طی توافقهای صورت گرفته مصوباتی در خصوص تجهیز زیر ساختها در مرکز استان و شهرستانها، اقدام قانونی در خصوص موتورسواری غیر مجاز، فرهنگ سازی در ورزش موتورسواری و اتومبیل رانی، برنامه ریزی و تدوین تقویم ورزشی، راه اندازی باشگاهها و مسابقات منظم ،تاسیس مرکز موتورسواری و اتومبیل رانی، برگزاری مسابقات پیشکستان و نونهالان، برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری به تصویب جمع رسید.

مجمع انتخاباتی هیئت دوچرخه سواری فارس برگزار می شود

مجمع انتخاباتی هیئت دوچرخه سواری برای تعیین رئیس هیئت استان عصرروز پنجشنبه برگزار می شود.

این مجمع عصر پنجشنبه مورخ 11 اسفند ماه با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان، نماینده فدراسیون دوچرخه سواری، کاندیداهای هیئت دوچرخه سواری و دیگر اعضای مجمع برگزار می شود.

در این مجمع رئیس هیئت دوچرخه شواری استان با رای اعضای مجمع برای مدت چهار سال سکاندار هیئت خواهد شد.

دور برگشت لیگ بدمینتون باشگاههای کشوردر شیراز

بهرام جوینده رئیس هیأت بدمینتون استان فارس گفت: در چارچوب مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور (مردان) طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته و از دور برگشت در گروه ب، شیراز میزبان این رقابتها خواهد بود.

این مسابقات که در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی تختی با حضور تیمهای شرکت نفت سپاهان خراسان رضوی، هما پلاست شیراز، لوله پاسارگاد اصفهان، نماینده البرز و قابوس گنبد کاووس برگزار می شود.

بیانیه اداره کل ورزش و جوانان فارس پیرامون حضور درانتخابات

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس پیرامون حضور حماسی جامعه ورزش و جوانان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: حضور هوشمندانه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال نشان داد که همچون سالهای گذشته در صحنه های سرنوشت ساز کشور اسلامی حضور دارند و مطمئنا این حضور را در روز 12 اسفند ماه بار دیگر با شکوه بیشتر به نمایش خواهند گذاشت به فرموده امام راحل مجلسی که به گفته ایشان عصاره زحمتهای طاقت فرسای ملت مسلمان و فراهم آمده از الله اکبرهای مردم است.

امت اسلامی ایران به خوبی آگاه است که اقتدار و استقلال کشور در گروه حضور آگاهانه تمامی اقشار جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی و فرهنگی خود می باشد و اگر این کشور نمایندگانی اصلح را انتخاب کند می تواند به عینیت بخشی خواسته های خود مطمئن باشد.

در همین راستا جامعه ورزش و جوانان استان فارس همچون گذشته یکپارچه و منسجم د ر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 12 اسفند ماه حضور حداکثری خود را به نمایش می گذارد و با این حضور نقشه های شوم دشمن را به یاس و ناامیدی مبدل خواهد کرد.