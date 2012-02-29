"حوالی هفت"به دنبال پیامک زیاد نیست

محسن وطنی، دبیر صفحات شعر برنامه "حوالی هفت" درباره راهکارهایش در این برنامه برای حفظ جذابیت به خبرنگار مهر گفت: تمام صفحاتی که در این مجله تصویری بار آموزشی دارند، تلاش‌شان بر ساده‌گویی و ساده کردن برنامه است. در حقیقت آموزش، رسالت اصلی شبکه آموزش است و باید برنامه آموزش محور باشد.

وی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم علم بیان و علم بدیع را در رسانه ملی آموزش دهیم، سطح گفتار شبیه آنچه که این علوم در دانشگاه تدریس می‌شود، نخواهد بود؛ چرا که ممکن است مخاطبانی که پای برنامه می‌نشیند در سنین مختلف باشند. به همین دلیل پیدا کردن زبان بسیار مشکل است. سعی می‌کنیم زبان برنامه ساده و همه فهم باشد. البته این طور هم نباشد که محتوای برنامه را پایین بیاوریم. یعنی اینکه برای همه قابل استفاده باشد.

دبیر صفحات شعر برنامه "حوالی هفت" یادآور شد: در بخش شعر برنامه از اشعار شاعران جوان و پیشکسوتان در فواصل برنامه استفاده می‌کنیم و درباره تکنیک‌هایی که شاعر در سروده‌اش بهره برده، حرف می‌‌زنیم. این مسئله به لطافت و جذابیت برنامه می‌افزاید. با توجه به اینکه امشب دبیران صفحات دیگر حضور ندارند، من از قول آنها هم باید بگویم که همه تلاش می‌کنند آموزش هنرهای مختلف مورد توجه مردم قرار بگیرد.

وطنی اشاره کرد: به عنوان مثال آقای سرمدی دبیر صفحات داستانویسی را برعهده دارند. من همیشه از برنامه‌های او نهایت استفاده را می‌برم و در زمینه داستانویسی از او یاد می‌گیرم.

وی عنوان کرد: ایشان انیمیشن‌های مطرح را نشان می‌دهند و درباره تکنیک‌های بهره گرفته شده، صحبت می‌کنند. این موارد برای بینندگان جذابیت لازم را دارد و به همین دلیل توانستند ارتباط خوبی با برنامه برقرار کنند. یکی از بخش‌های جذاب برنامه "حوالی هفت" اشعاری است که مخاطبان برایمان ایمیل می‌کنند. اشعار آنها در برنامه نقد و بررسی می‌شود و این برای خود من جذاب است که با شاعران مختلف در ارتباط هستم.

دبیر صفحات شعر گفت: ما در برنامه "حوالی هفت" جذابیت را در این مسئله نمی‌بینم که مخاطب بیشتر جذب کنیم، چرا که این برنامه شامل بخش‌های تخصصی زیادی است و مخاطبان می‌توانند بنا به علاقه و تخصصی که دارند بیننده هر یک از بخش‌های مورد توجه‌شان باشند. بنابراین مخاطبان را تخصصی کرده‌ایم. ما به دنبال پیامک زیاد نیستم، بلکه به دنبال مخاطبان علاقمند هستیم تا آموزش مورد نیاز را ببینند.

وطنی در پاسخ به این سئوال که برنامه "حوالی هفت" برایش چه ویژگی داشته که آن را پذیرفته؟ گفت: نکته بارزی که آقای قمیشی در برنامه‌اش دارد این است که تخصصی به موضوع فرهنگ و هنر نگاه می‌کند. تعداد برنامه‌های عام در تلویزیون زیاد است، اما تعداد برنامه‌های تخصصی کم است. با توجه به اینکه شبکه آموزش رسالت مهمی بر دوش دارد، به همین دلیل این امکان را به برنامه‌سازان این شبکه داده تا بتوانند در قالب برنامه‌های تخصصی جذاب آموزش مورد نیاز مخاطبان را بدهند.