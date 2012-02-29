خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تعقل و تفکر نعمتی همگانی است که اگر بدرستی از آن استفاده کنیم، عامل اعتلا و ارتقای کمالات انسانی خواهد بود، اما متأسفانه گاهی چنان در روزمرگیها غرق می شویم که رفتار عاقلانه را فراموش کرده، با اعمال شتابزده، ناشایست برخورد کرده و از شأن و شخصیت خود می‌کاهیم.