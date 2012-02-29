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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۶:۰۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تعقل و تفکر نعمتی همگانی است که اگر بدرستی از آن استفاده کنیم، عامل اعتلا و ارتقای کمالات انسانی خواهد بود، اما متأسفانه گاهی چنان در روزمرگیها غرق می شویم که رفتار عاقلانه را فراموش کرده، با اعمال شتابزده، ناشایست برخورد کرده و از شأن و شخصیت خود می‌کاهیم.

آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى را آسیب برسانید و [بعد] از آنچه کرده‏اید پشیمان شوید .

سوره حجرات، آیه 6

حدیث امروز:

امام على (ع)

اَلعَقلُ یَهدى وَیُنجى، وَالجَهلُ یُغوى وَیُردى.

عقل راهنمایى مى کند و نجات مى دهد و نادانى گمراه مى کند و نابود مى گرداند.

نهج البلاغه، خطبه 184

کد مطلب 1546314

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