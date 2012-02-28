به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد بعد از ظهر سه شنبه در همایش نماینده های فرمانداری شهرستان کرج که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه جوانان مراقب عرفان های نوظهور دروغین در کرج باشند، اظهار داشت: در حال حاضر 70 نوع عرفان نوظهور دروغین در کرج در حال فعالیت است.



وی گفت: عرفان کیهانی از جمله این عرفان های نوظهور دروغین بوده است که از طریق دین ورود پیدا کرده است.



فرماندار کرج ادامه داد: عرفان های جنسی و شیطان پرستی از دیگر عرفان ها است که امروزه از اعلام آمار کانون های شیطان پرستی در مقایسه با کانون های قرآنی ترس دارم.



ایران نژاد اظهار داشت: آگاهی بخشی به جامعه در مدیریت یک جامعه بسیار مهم و ضروری است که اگر در جامعه سواد و علم وجود نداشته باشد آن جامعه به ظلم، فساد و تباهی کشیده خواهد شد.



فرماندار کرج ادامه داد: امروز دشمنان از طریق جنگ نرم قصد ضربه زدن به اسلام و نظام را دارند.



وی با اشاره به اینکه یکی موضوعاتی که بسیار مهم است خداشناسی است اضافه کرد: با صداقت، صیانت و امانت داری خود می توانیم آینده کرج را بسازیم و اگر امروزه بصیرت را درک نکنیم همانند خواص بصیرت خواهیم بود.



وی با بیان اینکه وضعیت کشور ما در این مقطع کنونی از جهت سیاسی و هجمه دشمنان نسبت به کشور بسیار حساس است، اضافه کرد: در همه ابعاد علی رغم این هجمه های سنگین دشمنان روز به روز به قله های رفیع افتخارات نزدیک تر می شویم.



وی گفت: امروزه حساسیت هایی وجود دارد که اگر نگاه ژرف به این حساسیت ها نداشته باشیم به نوعی ضربه پذیر خواهیم بود.



ایران نژاد اظهار داشت: در حال حاضر 746 شعبه در کرج وجود دارد که 673 شعبه ثابت و 39 شعبه سیار است.



این همایش با هدف توجیه نماینده های فرمانداری در روز انتخابات بوده که با 40 دقیقه تاخیر آغاز شد و مهدی ایران نژاد فرماندار کرج از این تاخیر عذر خواهی کرد.



فرماندار کرج در ابتدا سخنرانی با اشاره به حضار اظهار داشت: خیلی بی حال هستید که حضار در جواب گفتند: ناهار ندادید.