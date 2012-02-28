چهار مرکز اورژانس اجتماعی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اکبری مطلق پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه اجتماعی فرهنگی استان، اظهار داشت: راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرستان های نهبندان، سربیشه، سرایان بشرویه و درمیان در دستور کار قرار داد که تاپایان سال جاری چهار مرکز افتتاح خواهد شد.

وی از فعایلت سه مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان های بیرجند، فردوس و قاین خبر داد و گفت: طبق رایزنی انجام شده تا پایان سال مراکز در دستور کار تامین اعتبار خواهد شد.

75 درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش خدمات مشاوره تلفنی هستند

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر 75 درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات مشاوره تلفنی این نهاد قرار دارند.

وی گفت: سامانه مشاوره تلفنی 148 سازمان بهزیستی در بیرجند، نهبندان، بشرویه، فردوس و قاینات و در در تمام مناطق روستایی دارای مخابرات راه اندازی و قابل استفاده است.

اکبری مطلق اضافه کرد: در صورت همکاری از سوی شرکت مخابرات استان این نهاد آمادگی برای تحت پوشش قرار دادن تمام مناطق روستایی و شهری به این سامانه تلفنی دارد و در سال 91 اجرا خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد سمن های استان قبل از سال 84 بسیار کم بوده است، افزود: صدور مجوز سمن ها در استان سیر صعودی یافته و به 50 موسسه در حال حاضر افزایش یافته است.

اکبری مطلق با بیان اینکه سمن های فعال در استان باید ساماندهی شده و به صورت یک شبکه جامع عمومی و تخصصی تجمیع شوند، افزود: این امر مزایای زیادی در نحوه استفاده و افزایش عملکرد سمن های استان خواهد داشت.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به مردمی بودن سمن ها، خواستار طراحی نشان آموزشی ویژه سمن های استان شد و گفت: تجمیع این سمن ها و تفکیک فعالیت های عمومی و تخصصی و معرفی آنها به ادارت و دستگاه های از دیگر فعالیتهای پیشنهادی در حوزه ساماندهی سمن ها است.