گزارش خبرنگار مهر، محسن محسنی بعد از ظهر سه شنبه در همایش نماینده های فرمانداری شهرستان کرج که سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار داشت: تمام مشکلات حوزه انتخابات از طریق پیامک گزارش شود.
وی افزود: نماینده های فرمانداری حاضر در شعبه اخذ رای می توانند تمام مشکلات خود را از طریق شماره 30002514113113 بیان کنند.
وی ادامه داد: چاپگر و رایانه در شعبه اخذ رای وجود دارد که این تجهیزات از نزدیکترین مدارس به شعبه اخذ رای تهیه شده است و به عنوان امانت نزد ما است.
وی گفت: آخرین ویراش نرم افزار اخذ رای و برنامه آن نصب و اجرا شده که هم اکنون در صدد اجرای مانور هستیم.
وی با اشاره به اینکه 40 ساعت دیگر به انتخابات مانده است، اضافه کرد: قرار بود لپ تاپ و تبلت به نماینده های فرماندار کرج قرار بود ارائه شود ولی اجرای این امر امکان پذیر نبود.
محسنی:
95 درصد از فرایند انتخابات رایانه ای است /تمام مشکلات حوزه انتخابات از طریق پیامک گزارش شود
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد فناوری انتخابات کرج با بیان اینکه 95 درصد از جریان انتخابات رایانه ای است، گفت: تمام مشکلات حوزه انتخابات از طریق پیامک گزارش شود.
گزارش خبرنگار مهر، محسن محسنی بعد از ظهر سه شنبه در همایش نماینده های فرمانداری شهرستان کرج که سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار داشت: تمام مشکلات حوزه انتخابات از طریق پیامک گزارش شود.
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