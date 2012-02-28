جلال زاده: تایید یا رد صلاحیت نامزدها از طریق رایانه اعلام می شود

به گزارش مهر وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی در خصوص شایعه تایید صلاحیت نامزد انتخاباتی رد صلاحیت شده در استان به خبرنگار مهر گفت: تاکنون هیچ اعلام رسمی از سوی مراجع قانونی مبنی بر تایید نامزدهای انتخاباتی که تاکنون رد صلاحیت شده اند به استانداری آذربایجان غربی ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: هر اقدامی در جهت تبلیغ از سوی این نامزدهای انتخاباتی که رد صلاحیت شده دراستان خلاف قانون است.

جلال زاده در خصوص سئوال انتشار خبر تایید صلاحیت قاضی پور در ارومیه اظهارداشت: سالهاست مراحل ثبت نام و تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از طریق رایانه صورت می گیرد در این راستا ارائه نامه ای از سوی نامزدهای انتخاباتی مبنی بر تایید یا رد صلاحیت از سوی وزارت کشور و یا شورای نگهبان شوخی بیش نیست.

استاندار آذربایجان غربی گفت: خود را تابع و مقید قانون می دانم و هر زمانی صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات تایید شود مطابق قانون عمل می کنم.

عبدالرحیم نیساری، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی نیز در خصوص برخی شایعات مبنی بر مخالفت با تایید صلاحیت قاضی پور درارومیه از سوی وی نیز به خبرنگار مهر گفت: با نامزد انتخاباتی مورد نظر هیچ مشکلی ندارم و تمامی مباحث مطرح شده از سوی برخی افراد مبنی بر مخالفت بنده با این نامزد انتخاباتی کذب محض است.

پرسش و پاسخ خبرنگار مهر با تنی چند از هواداران این نامزد انتخاباتی نیز حاکی از این است که این نامزد انتخاباتی در اولین دقایق بامداد امروز از طریق تلفن و پیامک در سطح شهر اعلام کرده است که نامه تایید صلاحیت خود از وزارت کشور را دریافت کرده است.

برخی افراد نیز اعلام داشتند که نامه تایید صلاحیت این نامزد انتخاباتی را رویت کرده اند.