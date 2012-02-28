محمدسرور رجایی دبیر اجرایی ششمین جشنواره قند پارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز این برنامه ادبی از ساعت 15 روز چهارشنبه 10 اسفند، گفت: این برنامه با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افغانستان آغاز خواهد شد و در ادامه برخی از ادبیان ایرانی و افغانی به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی ازعلی معلم دامغانی، محمد حسین جعفریان و عباسعلی وفایی به عنوان سخنرانان ایرانی و صادق دهقان، سعید ابوطالب مظفری و سید ضیاء قاسمی به عنوان سخنرانان میهمان از کشور افغانستان این مراسم یاد کرد.

رجایی همچنین از شعرخوانی و داستان‌خوانی شاعران و نویسندگان جوان ایران و افغانستان و نیز اجرای برنامه موسیقی محلی افغانستان به عنوان دیگر برنامه‌های این دوره از این همایش یاد کرد.

دبیر اجرایی ششمین جشنواره قند پارسی در ادامه با اشاره به برنامه روز پایانی این دوره ازاین جشنواره گفت: نگاهی به چشم‌انداز شعر جوان ایران عنوان برنامه‌ای است که هممزان با اختتامیه این دوره از این جشنواره برگزار می‌شود و در کنار آن در بخش ویژه‌ای از مقام محمد سرور مولایی استاد ادبیات افغانستان تجلیل خواهد شد.

وی همچنین از اهدای جوایز در دو بخش شعر و داستان در اختتامیه این همایش خبر داد و گفت: سه اثر برگزیده در بخش داستان در این جشنواره به عنوان اثر برتر مورد تجلیل قرار خواهند گرفت و دو اثر به عنوان اثر قابل تقدیر در این بخش مورد تجلیل قرا خواهند گرفت.

به گفته رجایی در بخش شعر نیز در دو حوزه شعر سنتی و کلاسیک سه اثر برگزیده معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت که در در هر دو بخش، نفرات برتر تندیس جشنواره را نیز دریافت خواهند کرد.

وی همچنین از فروش آثار مکتوب ادبیات افغانستان در حاشیه این همایش دو روزه خبر داد.

ششمین جشنواره قند پارسی 10 و 11 اسفند در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.