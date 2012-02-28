عقب نشینی آمریکا از عراق و از دست رفتن پشتوانه منافقین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت : حدود 3400 نفر از اعضای گروهک منافقین در سالهای 1980 در کمپ اشرف(که اخیرا به عراق جدید تغییر نام داد) در عراق در امنیت زندگی می کردند. گروهک منافقین سالها در این کمپ زندگی و کار کرده و از زمان اولین جنگ آمریکا علیه عراق از حمایت ایالات متحده برخوردارند. هر کدام از ساکنان کمپ اشرف وعده حمایت از طرف آمریکا را به صورت کتبی دریافت کرده اند. عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق و نفوذ روزافزون تهران بر بغداد این وعده های حمایتی و تحقق آن را با چالش روبرو کرد.

نویسنده در ادامه به وضعیت بد ساکنان کمپ اشرف پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور و ازبین رفتن امنیت آنها اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب نوشت : راه سخت و سراسر رنج ساکنان اردوگاه اشرف در عراق تازه شروع شده است. با بازگشت نیروهای آمریکایی از عراق ساکنان این اردوگاه نیز با بی توجهی حکومت عراق روبرو شده اند.

نویسنده در ادامه به انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به کمپ لیبرتی طی توافقی که بین سازمان ملل متحد با بغداد انجام شده، اشاره کرد و نوشت : 400 نفر از اعضای منافقین به عنوان اولین گروه در فوریه به پایگاه لیبرتی منتقل شده اند.



این کمپ دیوارهای بتونی بلندی داشته و شرایط زندگی آن نامناسب است و درهمه جای این اردوگاه، دوربینها و دستگاههای استراق سمع وجود دارد و به صورت خلاصه باید بگوییم که این کمپ چیزی به جز یک زندان نیست.



لازم به ذکر است که دولت عراق پرونده امنیتی اردوگاه اشرف را اوایل سال 2009 از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ هر چند دولت عراق برای خروج اعضای این گروهک تروریستی از خاک این کشور تا پایان سال جاری میلادی ضرب الاجل تعیین کرده بود، اما نوری المالکی چند ماه پیش از درخواست بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای اینکه خروج این گروهک شش ماه به تعویق افتد، خبر داد.

