برخورد با گرانفروشی گوشت در پایتخت/ عرضه 500 تن مرغ منجمد در روز

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی افزود: بیش از 2700 تن گوشت از امروز در پایتخت توزیع می شود و قیمت توزیع این گوشتها 9200 تومان است و با فروشندگانی که بیش از نرخ مصوب اقدام به عرضه گوشت نمایند برخورد می شود.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش تولید و پخش گوشت مرغ، فروشگاههایی که گوشت مرغ گرم را بیشتر از 3900 تومان بفروشند، تخلف محسوب و به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.

عرضه 500 تن مرغ منجمد در روز

این مسئول ادامه داد: همچنین عرضه مرغ منجمد به مقدار 500 تن در روز توزیع و گوشت مرغ نیز با قیمت 3100 تومان بوده که در سطح فروشگاههای بهاری، فروشگاههای زنجیره ای، تعاونیهای کارمندان و تحت نظارت بازرسین توزیع می شود.

30 نمایشگاه عرضه مستقیم بهاری در سطح استان برپا می شود

وی به افتتاح 30 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با حضور مقامات کشوری از دهم اسفندماه امسال اشاره و عنوان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر کالاهای نوروزی، مایحتاج عمومی و روزانه شهروندان از قبیل گوشت قرمز، مرغ، برنج، ماهی، روغن، شکر و تخم مرغ توزیع خواهد شد.

ترکی از تنظیم ستاد بازار با حضور فعالان و نمایندگان سازمانهای عضو خبر داد و افزود: این ستاد روزانه نسبت به قیمت کالا، قیمت، کیفیت و توزیع کالا نظارت مستقیم خواهد داشت.

وی یادآور شد: به منظور اطلاع رسانی مناسب در خصوص قیمت کالاهای مورد نیاز مقرر شد که سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت اجناس را از طریق سامانه www.124.irدر اختیار مردم قرار دهد.

معاون استاندار تهران با اشاره به فراوانی کالاهای مورد نیاز مردم در ایام نوروز و بعد از آن اضافه کرد: چنانچه هر نهاد یا تشکلی نیاز به تأمین یا خرید کالاهای مصرفی داشته باشد، می تواند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه و نسبت به تهیه اقلام مورد نیاز خود اقدام کند.