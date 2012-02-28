اولین سامانه الکترونیک خادمان افتخاری مسجد جمکران رونمایی می شود

پاینده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این اقدام به همت معاونت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران و در همایش خادمان افتخاری مسجد جمکران انجام می شود.

وی تجلیل از زحمات و تلاش‌های ارزنده خادمان افتخاری مسجد جمکران را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

مسئول خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: این همایش امشب با حضور بیش از هزار خادم افتخاری در سالن خادمان افتخاری برگزار می شود.

پاینده ادامه داد: امشب از 50 خادم افتخاری موفق که در این مدت خدمات تاثیرگذاری به زائران این مسجد ارائه کرده‌اند، تجلیل خواهد شد.