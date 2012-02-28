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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

پاینده به مهر خبر داد:

اولین سامانه الکترونیک خادمان افتخاری مسجد جمکران رونمایی می شود

اولین سامانه الکترونیک خادمان افتخاری مسجد جمکران رونمایی می شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران گفت: نخستین سامانه الکترونیک خادمان افتخاری جمکران با حضور تولیت این مسجد مقدس رونمایی می‌شود.

پاینده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این اقدام به همت معاونت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران و در همایش خادمان افتخاری مسجد جمکران انجام می شود.

وی تجلیل از زحمات و تلاش‌های ارزنده خادمان افتخاری مسجد جمکران را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد. 

مسئول خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: این همایش امشب با حضور بیش از هزار خادم افتخاری در سالن خادمان افتخاری برگزار می شود. 

پاینده ادامه داد: امشب از 50 خادم افتخاری موفق که در این مدت خدمات تاثیرگذاری به زائران این مسجد ارائه کرده‌اند، تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 1546334

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