خداحافظی جاسبی با ریاست/ دانشجو کلید دانشگاه آزاد را تحویل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تغییری که بسیاری در دانشگاه آزاد اسلامی در انتظار آن بودند از شب گذشته با امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو توسط برادرش کامران دانشجو- وزیر علوم رسما کلید خورد و صبح امروز فرهاد دانشجو با همراهی برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر علوم به طور رسمی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد فعالیت 4 ساله خود را آغاز کرد.

همه به مراسم معارفه دانشجو آمدند

به جز برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجتبی ثمره هاشمی-دستیار ارشد رئیس جمهور هم در مراسم معارفه فرهاد دانشجو به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشت.

پس از جمع شدن خبرنگاران و مسئولان در کنار یکدیگر، جاسبی طی سخنانی برای آخرین بار به معرفی دانشگاه آزاد اسلامی و موفقیتهایی که در این 30 سال کسب کرده بود، اشاره و البته تاکید کرد که هیچ گاه در مقابل قانون مقاومت نکرده و نمی کند و سمت جدید را به فرهاد دانشجو نیز تبریک گفت.

وی گفت: تمام شایعاتی که در این سالها برای دانشگاه آزاد مطرح شد، همه جوک بود و مقاومت ما در قبال واگذاری مدیریت به دکتر دانشجو شایعه ای بیش نبود.

پس از جاسبی، فرهاد و کامران دانشجو، حجت الاسلام محمدیان - عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا مخبر دزفولی دبیر این شورا طی سخنانی اعلام کردند که رای گیری برای انتخاب رئیس دانشگاه آزاد به صورت قانونی صورت گرفته است.

فرهاد دانشجو طی سخنانی اعلام کرد که جاسبی را دوست خود می داند و مراسم امروز را تحت عنوان "معارفه" نامگذاری و اعلام کرد که بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مراسم تجلیل در خوری برای جاسبی برگزار می کند.

سپس کامران دانشجو که شب گذشته در جلسه هیأت دولت حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را امضا کرده بود، این حکم را به وی اعطا کرد.

کامران دانشجو در این مراسم با تأکید براینکه قصد تجزیه کردن دانشگاه آزاد را نداریم، گفت: ‌تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد از چهار سال قبل شروع شد و در تمام مسیر نیز قصد و هدف نهایی پویاتر شدن این دانشگاه بود.

رئیس جدید دانشگاه آزاد در این مراسم اعلام کرد که نخستین جلسه شورای معاونان دانشگاه آزاد اسلامی در محل کارش برگزار می شود.

وی همچنین از تغییر 3 معاون آموزشی، پژوهشی و مالی اداری دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و اعلام کرد که جاسبی را به عنوان مشاور عالی خود منصوب می کند.

در بخش دیگری از مراسم معارفه فرهاد دانشجو، برخی از تشکلهای دانشجویی بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی با اهدای سبدی گل، ریاست دانشجو را به وی تبریک گفتند و دقایقی را به صحبت کردن با وی گذراندند.

در خلال سخنرانی کامران دانشجو وزیر علوم، فرهاد دانشجو دست دکتر جاسبی را از سر دوستی فشرد و با وی چند لحظه ای کوتاه صحبت کرد.

در پایان این مراسم نیز مخبر دزفولی - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دکتر جاسبی گفت با آنکه شما فی البداهه سخن گفتید و متنی از قبل آماده نداشتید اما بسیار حساب شده سخن گفتید.