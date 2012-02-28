حضور در انتخابات توطئه دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع جوانان رای اولی سراسر استان گفت: این انتخابات در ادامه حماسه یوم الله 22 بهمن 90، دشمن شکن و باشکوه خواهد بود.

وی گفت: امروز که نظام مقدس ایران اسلامی این چنین مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است ، حفظ این نظام از اوجب واجبات است.

لطفی بیان داشت: حضور در پای صندوق های رای، به قصد قرب الهی یعنی پشتیبانی از نظام مقدس اسلامی و سهیم بودن در اداره امور جامعه اسلامی کشور حضرت ولی عصر (عج) که الگویی برای همه جوامع جهان و تمامی مستضعفان دنیاست.



وی در ادامه اذعان داشت: حضور در انتخابات به عنوان یک واجب شرعی و باعث افزایش عزتمندی نظام دینی است و نشانه رضایتمندی مردم از اسلام و کار آمدی نظام دینی است.