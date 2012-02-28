مسئله توزیع بسته بندی صنایع دستی هنوز شفاف نیست

منوچهر عبدلی به خبرنگار مهر گفت: بسته بندی صنایع دستی مستلزم ایجاد زیرساختهای دیگر در زمینه صنایع دستی است که یکی از آنها مربوط به توزیع بسته بندی ها می شود.

وی افزود: هنرمند صنایع دستی نباید دغدغه تولید و توزیع بسته بندی صنایع دستی را داشته باشد بلکه باید زمینه برای جای دادن صنایع دستی در یک بسته بندی مناسب یک مسئله حل شده برای او باشد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

عبدلی افزود: شبکه توزیع صنایع‌دستی شامل تولیدکننده، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های طراحی و تهیه بسته‌بندی و بخش دولتی به عنوان انجام‌دهنده امور ستادی است که اتحادیه سراسری صنایع‌‌دستی تلاش می‌کند آن‌ها را با یکدیگر هماهنگ کند.

وی اظهار داشت: تا زمانی که محصول نهایی از کیفیت و استاندارد مشخصی برخوردار نباشد، طراحی و تهیه بسته‌بندی راه به جایی نخواهد برد.