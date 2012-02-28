به گزارش خبرنگار مهر، مهرماه سال جاری بود که قراردادی میان مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه ایرانشهر و رضا حداد هنرمند و سرمایه‌گذار بخش خصوصی منعقد شد تا در فضای باغ هنر تماشاخانه شماره 3 ایرانشهر نصب و راه‌اندازی شود.



مجید سرسنگی در آن زمان احداث این سالن را آغاز یک مسیر طولانی دانست و تائید کرد این اراده در شهرداری تهران وجود دارد که بخش خصوصی با حمایت شهرداری نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی در سایر نقاط شهر و بویژه مناطق محروم از امکانات مناسب فرهنگی اقدام کند.



در آن زمان رضا حداد کارگردان تئاتر و سرمایه‌گذار احداث سالن شماره 3 مجموعه تماشاخانه ایران شهر نیز از انعقاد این قرارداد اظهار خرسندی کرد و گفت: خوشحالم از اینکه با حمایت و پیگیری‌های رئیس تماشاخانه ایرانشهر این اتفاق خاص در تئاتر ایران جامع عمل به خود پوشاند و مسیر برای بخش خصوصی در احداث و بهره برداری فضاهای فرهنگی آغاز شد.



اما آبان‌ماه سال جاری در فضای در نظر گرفته شده برای این سالن گودبرداری عمیقی صورت گرفت. در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که با تصمیم اتخاذ شده از سوی شهرداری منطقه قرار است در زمین در نظر گرفته شده برای تماشاخانه شماره 3 ایرانشهر، منبع آبی نصب شود و دلیل آن این موضوع بوده است.



مجید سرسنگی در تازه‌ترین گفتگوی خود درباره وضعیت نصب و راه‌اندازی سالن شماره 3 تماشاخانه ایرانشهر به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با تعاملی که با شهرداری منطقه 6 صورت گرفت، کار عملیات منبع‌گزاری باغ هنرمندان انجام شده است. قرار است جلسه‌ای هم با حضور آقای رضا حداد و دوستان شهرداری منطقه برگزار شود تا هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.



وی درباره زمان راه‌اندازی و افتتاح سالن شماره 3 تماشاخانه ایرانشهر اظهار داشت: فکر کنم تا پایان فروردین‌ماه سال 91 کار بر روی زمین مدنظر به پایان برسد و اردیبهشت‌ماه نیز سالن نصب و راه‌اندازی شود.



سرسنگی ادامه داد: سالن در حال حاضر در کشور بلژیک در دست ساخت است و نمایش "آمدیم، نبودید، رفتیم" رضا حداد بعد از پایان اجراهای خود در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به اجرای خود در این سالن تازه تأسیس ادامه خواهد داد. به نوعی سالن شماره 3 ایرانشهر با ادامه اجرای نمایش رضا حداد افتتاح خواهد شد.



رئیس تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به ظرفیت 600 نفری سالن شماره 3 این مجموعه، این سالن را به عنوان بزرگترین سالن تخصصی تئاتر ایران دانست و گفت: این سالن به شیوه بلک‌باکس ساخته شده و این امکان را به کارگردان‌های مختلف می‌دهد که جایگاه مخاطب را بسته به نوع اجرای خود تغییر دهند.



وی تأکید کرد: در این سالن از جدیدترین امکانات و تجهیزات نور و صدا استفاده خواهد شد و به گروه‌های نمایشی این امکان را می‌دهد که بتوانند از فضاهای مجازی و تصاویر سه بعدی در آثار خود استفاده کنند.



سرسنگی از اتاق‌های گریم و استراحت و فضای تمرین، کافی‌شاپ و سالن انتظار به عنوان دیگر امکانات سالن شماره 3 تماشاخانه ایرانشهر نام برد و گفت: یکی از امیدواری‌‌ها و خوشحالی‌هایم این است که این سالن به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد زیرا به لحاظ هزینه و زمان صرف شده با سالن‌هایی که به شیوه‌های معمول ساخته می‌شوند، قابل قیاس نیست.



این مدیر فرهنگی با اشاره به دعوت از شهرداران مناطق مختلف در زمان افتتاح این سالن اظهار امیدواری کرد در مناطق مختلف شهر تهران نیز سالن‌هایی مشابه نصب و راه‌اندازی شوند.