نماینده های مجلس وفای به عهد پیشه کنند/ تعهد قلبی و عملی به اسلام شرط اول است

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگیهای نماینده خوب و کاندیدای اصلح گفت: تعهد قلبی و عملی به آموزه های اسلامی و همچنین پیروی مطلق از منویات رهبری شرط اصلی صلاحیت کاندیداها برای ورود به عرصه خدمتگزاری است.

وی افزود: کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و نماینده های مجلس نباید وابسته به کانون های ثروت و قدرت باشند و خود را وامدار افرادی کنند که بعدها مجبور شوند خواست و صلاحدید آنها را به مصلحت نظام ترجیح دهند.

وی گفت: نماینده های مجلس شورای اسلامی باید امانتدار اعتماد مردم بوده و به عهد خود وفادار بمانند و تلاش کنند که وعده ها و قولهائی را که به مردم داده اند عملی کنند.

رجبی تصریح کرد: نماینده های مجلس برخاسته از متن جامعه و برگزیده و منتخب مردم هستند بنابراین باید ساده زیست باشند و بر ارتباط صمیمی خود با مردم بیفزایند.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز تاکید کرد: کاندیدای اصلح فردی است که در کنار تعهدات دینی و پایبندی به ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایتمداری مطلق، از تخصص های لازم برای نقش آفرینی در کمیسیون های مختلف مجلس نیز برخوردار باشد.