بازنگری 3 هزار سرفصل علوم انسانی/ صدور مجوز جذب 1953 هیأت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش مهمترین وظیفه این معاونت را اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و افزود: از 250 ماده برنامه پنجم توسعه، 80 ماده آن وظایفی است که بر عهده وزارت علوم گذاشته شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بازنگری سرفصل دروس و رسیدن به رتبه دوم منطقه تا پایان برنامه پنجم را از جمله وظایف وزارت علوم در برنامه پنجم نام برد و اظهار داشت: به منظور رسیدن به جایگاه دوم ایران در منطقه در حوزه های علمی و پژوهشی اقدام به افزایش ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی کردیم و از دانشگاه های استانی خواسته شد تا در جذب دانشجویان بومی اقدام کنند.



وی با اشاره به آمار تقاضا برای دوره های تحصیلات تکمیلی خاطر نشان کرد: تعداد متقاضیان شرکت در آزمون دوره نیمه متمرکز دکتری در سال قبل 133 هزار بود و در سال جاری 173 هزار نفر متقاضی ورود به این دوره بودند.



صدور مجوز جذب اعضای هیئت علمی



نادری منش جذب اعضای هیئت علمی را از دیگر برنامه های این وزارتخانه برای رسیدن به رتبه دوم در منطقه ذکر کرد و یادآور شد: در سال 84 تعداد مجوزهای صادر شده 870 و این تعداد در سال 85 به 959 مجوز رسید.



وی تعداد مجوزهای صادر شده برای جذب اعضای هیئت علمی در سال 86 را هزار و 36 مجوز دانست و ادامه داد: در سال 87 تعداد هزار و 40 مجوز و در سال 88 هزار و 76 مجوز صادر شد.



معاون آموزشی وزات علوم با بیان اینکه اعطای مجوز در سال 89 کاهش یافته است، خاطر نشان کرد: در سال 89 تعداد مجوزها با 900 مورد رسید ولی در سال جاری هزار و 953 مجوز جذب برای دانشگاه ها صادر شد.



وی اضافه کرد: برای موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی هزار و 80 مجوز جذب اعضای هیئت علمی صادر شده است.



دلیل تقاضا برای ورود به تحصیلات تکمیلی

نادری منش با اشاره به رشد 50 درصدی ظرفیتهای پذیرش در دوره کارشناسی ارشد و 20 درصدی دوره دکتری افزود: به دلیل چالشهای موجود در بازار کار کلیه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی متقاضی ورود به دوره تحصیلات تکمیلی هستند.



وی عدم توسعه تحصیلات تکمیلی بر اساس نیازهای کشور، مرتبط نبودن سیستم آموزشی با بخشهای خصوصی و عدم مهارت کافی دانش آموختگان در حوزه های مرتبط را از جمله چالشهای بازار کار نام برد.



بازنگری 3 هزار سرفصل علوم انسانی



معاون وزیر علوم با اشاره به بازنگری سرفصل ها اظهار داشت: بازنگری سرفصلهای حوزه علوم انسانی را در دستور کار داریم و امیدواریم تا پایان سال تحصیلی 91-09 بازنگری بیش از 3 هزار سرفصل علوم انسامی به پایان برسد.



استفاده از تجارب دفاع مقدس در دانشگاه ها



نادری منش یکی مواد برنامه پنجم توسعه را استفاده از تجارب علمی و عملی دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: در این راستا مصوب شد تا کلیه دانشگاه ها حتی در صورتی که سقف واحدهای ارائه شده از 140 واحد بیشتر شود، واحد درسی دفاع مقدس را در دانشگاه های خود ارائه دهند.



رتبه بندی دانشگاه های غیرانتفاعی



وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه رتبه بندی دانشگاه های کشور، خاطر نشان کرد: علاوه بر رتبه بندی دانشگاه های دولتی اقدام به رتبه بندی دانشگاه های غیر انتفاعی شد که تاکنون 344 موسسه غیر انتفاعی از طریق وب سایت وزارت علوم اطلاعات خود را ارسال کردند.



نادری منش با ابراز امیدواری از اینکه تا اوایل سال 91 گزارش نهایی ارائه شود، گفت: نرم افزاری طراحی شد تا دانشگاه ها بتوانند عملکرد خود را با آن ارزیابی کنند.



افزایش پذیرش دانشجویان خارجی



معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جذب 4 هزار دانشجوی عراقی و افغانی در دانشگاه های کشور، ادامه داد: درصدد جذب دانشجوی خارجی تا 25 هزار دانشجو هستیم از این رو کمیته فراملی ایجاد و مذاکراتی را با کشورهای مد نظر برای جذب دانشجو انجام داده اند.



وی اضافه کرد: حلقه اول جذب دانشجو از کشورهای همسایه است و پس از آن کشورهای جهان اسلامی و کشورهای همسو در اولویت قرار دارند.



تعداد موسسات غیرانتفاعی



همچنین غلامعلی نادری تعداد موسسات غیرانتفاعی فعال را 328 موسسه ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 42 مجوز اصولی آماده ارائه است ولی منتظر نهایی شدن طرح آمایش سرزمین هستیم تا این مجوزها ارائه شود.



وی با بیان اینکه در 2 سال اخیر تقاضای جدید به این معاونت ارسال نشده است، خاطر نشان کرد: 6 موسسه غیرانتفاعی بک جنسیتی (دخترانه) ایجاد شده و 14 تقاضای جدید برای راه اندازی موسسات تک جنسیتی دخترانه از استانها تهران و البرز، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، کرمانشاه، زنجان، مازندران، خراسان رضوی و اصفهان ارسال شده است.