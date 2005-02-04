طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو هزينه بر نيست // غير واقعي بودن قيمت خودرو يعني شوك غير قابل بازگشت به اين صنعت

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: در طرح جديد تحقيق و تفحص ازبرخي از اطلاعات تحقيقي مجلس ششم استفاده خواهد شد تا از ايجاد هزينه هاي مجدد جلوگيري شود.

سعيد ابوطالب افزود: تا كنون اطلاعات زيادي در زمينه صنعت خودروسازي كشور جمع آوري شده است كه پس از تشكيل كميته مربوطه طي سه ماه اين طرح تكميل خواهد شد.

وي درباره اعضاي كميته مربوط به تحقيق وتفحص صنعت خودرو تصريح كرد: باتوجه به اينكه 12 نفر از اعضاي كميسيون صنايع و معادن با طرح ياد شده مخالف بودند حضور تعدادي از اعضا از كميسيون هاي ديگر مجلس كه موافق طرح مي باشند،ضروري است.

وي در پاسخ به اينكه آيا كار تحقيق و تفحص در سالجاري آغاز مي شود، گفت: بعلت اهميت زياد لايحه بودجه ، تا زماني كه اين لايحه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار داشته باشد، هيچ لايحه ديگري در دستور كار قرار نخواهد گرفت.

ابوطالب با اظهار اميدواري از نتايج اين طرح افزود: بعلت اينكه دراين گزارش دلايل غير واقعي بودن قيمت خودرو و راهكارهاي آن تعيين خواهد شد مردم در كمتر از پنج تا شش ماه آينده مي توانند نتايج حاصل از اين تحقيق را ببينند .

وي تصريح كرد: كشور ما از طريق WTO و پيمانهاي منطقه اي بايد به اقتصاد جهاني متصل شود و براي اين اتصال چنانچه قيمت خودروهاي ساخت داخلي واقعي نباشد شوك غير قابل بازگشتي به صنعت خودروي كشور وارد خواهد آمد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اطلاعات موجود در تحقيق و تفحص مجلس ششم خاطر نشان كرد: از برخي از اطلاعات تحقيق مجلس ششم استفاده خواهد شد بدليل اينكه اطلاعات طرح ياد شده قديمي است و مستندات آن متعلق به سالهاي81 و 82 مي باشد.

وي با بيان اينكه نگاه نمايندگان مجلس هفتم نسبت به صنعت خودرو جديد مي باشد، افزود: تحقيق مجلس ششم با توجه به اين ديدگاه كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي همچنين تصريح كرد: موضوعات جديدي در صنعت خودرو طي يكسال گذشته رخ داده از جمله لغو خودروي ملي، قرارداد ال90، افزايش توليد بيش از اندازه، بالا بودن مصرف سوخت خودروهاي ساخت داخل و آلايندگي بالاي خودروهاي ساخت داخل كه نشان از لزوم تحقيق و تفحص جديدي در اين صنعت را دارد.