حجت الاسلام حسن ملک محمدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش رسانه در انتخابات گفت: رسانه‌ها می‌توانند در بیان شاخصه‌ها و تشویق مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی نقش مفیدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: همچنین رسانه‌ها قادرند ذهن مردم را در برابر تخریب و تهمت‌ها و گاهی اوقات وعده‌های غیرواقع نامزدها روشن کنند و در بصیرت‌افزایی و بالابردن بینش سیاسی جامعه نقش داشته باشند.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رسانه‌ها در میان توطئه‌های تفرقه‌انگیز و نقشه‌های شوم دشمنان در ایجاد اختلاف بین امت فداکار و ملت بزرگوار، می‌توانند با افشای این نقشه‌ها، ترفندهای دشمنان را ناکارآمد کنند.

ملک محمدی با نقش ویژه رسانه ملی گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از اتفاقات سال 88، اولین دور از انتخابات است و لازم بود که رسانه ملی با به‌کارگیری ابتکارات نو وشیوه‌های نوین و جذاب در مورد این انتخابات و تشویق مردم اقدامات گسترده‌تری را صورت دهد.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما باید از جلوه‌های ویژه برای این دور از انتخابات استفاده می‌کرد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت رسانه‌ها و همچنین تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر این امر،‌ نقش رسانه‌ها در این دوره شاخص نبود و جا داشت که بسیار قوی‌تر و با کیفیت بالاتری عمل کنند.

ملک محمدی در پاسخ به این سئوال که توقع چه نوع اقداماتی از رسانه وجود دارد،‌ گفت: در روز جهانی قدس و 22 بهمن به منظور ترغیب مردم برای حضور در راهپیمایی برنامه‌های ابتکاری از یک ماه قبل آغاز می‌شود و این تبلیغات تا حدی پیش می‌رود که ابراز تنفر مردم از رژیم صهیونیستی بیش‌تر می‌شود و برای روز راهپیمایی لحظه‌‌شماری می‌کنند.

وی تأکید کرد: در رابطه با مجلس چنین رویکردی وجود نداشت. رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی می‌توانستند در مورد عملکرد مجلس هشتم و طرح‌هایی که نمایندگان به تصویب رساندند، برنامه‌های ویژه‌ای را طراحی و در مردم رغبت ایجاد کنند، اما این اتفاق نیفتاد.