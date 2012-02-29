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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

رسانه و انتخابات ـ8/

ملک محمدی: نقش رسانه‌ها در انتخابات این دوره شاخص نیست

ملک محمدی: نقش رسانه‌ها در انتخابات این دوره شاخص نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقش رسانه‌ها در این دوره از انتخابات شاخص نیست، تأکید کرد: لازم بود که رسانه ملی با به‌کارگیری ابتکارات نو و شیوه‌های نوین و جذاب در این دوره برای تشویق مردم اقدامات گسترده‌تری را صورت دهد.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش رسانه در انتخابات گفت: رسانه‌ها می‌توانند در بیان شاخصه‌ها و تشویق مردم برای حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی نقش مفیدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: همچنین رسانه‌ها قادرند ذهن مردم را در برابر تخریب و تهمت‌ها و گاهی اوقات وعده‌های غیرواقع نامزدها روشن کنند و در بصیرت‌افزایی و بالابردن بینش سیاسی جامعه نقش داشته باشند.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رسانه‌ها در میان توطئه‌های تفرقه‌انگیز و نقشه‌های شوم دشمنان در ایجاد اختلاف بین امت فداکار و ملت بزرگوار، می‌توانند با افشای این نقشه‌ها، ترفندهای دشمنان را ناکارآمد کنند.

ملک محمدی با نقش ویژه رسانه ملی گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از اتفاقات سال 88، اولین دور از انتخابات است و لازم بود که رسانه ملی با به‌کارگیری ابتکارات نو وشیوه‌های نوین و جذاب در مورد این انتخابات و تشویق مردم اقدامات گسترده‌تری را صورت دهد.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیما باید از جلوه‌های ویژه برای این دور از انتخابات استفاده می‌کرد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت رسانه‌ها و همچنین تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر این امر،‌ نقش رسانه‌ها در این دوره شاخص نبود و جا داشت که بسیار قوی‌تر و با کیفیت بالاتری عمل کنند.

ملک محمدی در پاسخ به این سئوال که توقع چه نوع اقداماتی از رسانه وجود دارد،‌ گفت: در روز جهانی قدس و 22 بهمن به منظور ترغیب مردم برای حضور در راهپیمایی برنامه‌های ابتکاری از یک ماه قبل آغاز می‌شود و این تبلیغات تا حدی پیش می‌رود که ابراز تنفر مردم از رژیم صهیونیستی بیش‌تر می‌شود و برای روز راهپیمایی لحظه‌‌شماری می‌کنند.

وی تأکید کرد: در رابطه با مجلس چنین رویکردی وجود نداشت. رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی می‌توانستند در مورد عملکرد مجلس هشتم و طرح‌هایی که نمایندگان به تصویب رساندند، برنامه‌های ویژه‌ای را طراحی و در مردم رغبت ایجاد کنند، اما این اتفاق نیفتاد.

کد مطلب 1546351

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