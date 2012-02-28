1068 نفر بازرسی انتخابات در استان قزوین را انجام می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر سه شنبه در نشست روسای هیئت های نظارت، بازرسی و اجرایی شهرستان قزوین که با حضور احمد عجم استاندار قزوین در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: در حوزه پشتیبانی و آموزش کارهای خوبی در استان انجام شده و با تمهیدات لازم کارتهای بازرسان نیز صادر و آماده توزیع شده است.



درافشانی بیان کرد: دستگاهای اجرایی استان خوشبختانه همکاری بسیار خوبی را با ستاد انتخابات استان داشته اند و به همین دلیل تاکنون با مشکل خاصی روبرو نشده ایم.



رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان قزوین گفت: در حال حاضر نیروی انسانی، تجهیزات مورد نیاز و خودرو برای پشتیبانی انتخابات تامین شده و نیروهای بازرسی به وظایف قانونی خود بخوبی عمل کرده اند.



درافشانی تصریح کرد: 30 هزار نفر ساعت آموزش برای نیروهای دست اندرکار انتخابات در استان برگزار شده که نقش مهمی در آمادگی تخصصی و اجرایی نیروها داشته است.



در استان قزوین 916 شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات مجلس نهم پیش بینی شده است.